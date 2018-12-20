拜耳唯散宁获批用于治疗子宫内膜异位症

今日，拜耳公司宣布，国家药品监督管理局已批准唯散宁用于治疗子宫内膜异位症。唯散宁是含有2毫克的地诺孕素片剂、每日口服一次。地诺孕素是一种目前已经确定并获得批准用于治疗子宫内膜异位症的低有效剂量的口服孕激素药物。

“子宫内膜异位症严重影响女性的日常生活，而现有的药物治疗选择并不令人满意”，拜耳处方药中国副总裁郎志慧博士说：“我们在该领域新获批的产品唯散宁?能够控制内异症症状且因此显著改善患者的生活质量，我们为此而自豪。”

子宫内膜异位症的症状包括严重的痛经、性交疼痛、排尿或排便痛、下背部或腹部疼痛，很多时候这些症状大大地影响了女性的情感健康和总体生活质量。

“子宫内膜异位症的复发率高，许多目前可用的医疗方案因副作用大，而不能长期使用；患者通常需要使用不同的治疗方案的组合，甚至需要重复外科手术。因此，对于新的治疗方案有很高的医疗需求。”中国医师协会內异症分会主任委员冷金花介绍。

“子宫内膜异位症患者必须每天进行治疗以缓解这种疾病带来的痛苦。”冷金花表示，“唯散宁是治疗子宫内膜异位症的重要选择，因为已经证明它可以缓解子宫内膜异位症引起的慢性盆腔疼痛，包括月经疼痛和性交痛。这是多年来唯一能够长期使用帮助这些患者的新疗法。”

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