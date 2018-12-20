《血脂异常合理用药指南》第2版在京发布

12月19日，《血脂异常合理用药指南》第2版发布会在京举行。

发布会现场

国家卫生计生委合理用药专家委员会办公室主任兼中国药师协会会长张耀华表示，《心血管疾病合理用药系列指南》系列丛书凝聚了200多位专家的智慧和心血，历时近2年时间完成，获得了非常好的社会反响。为顺应形势需要，该系列指南第2版的修订工作也陆续展开，并计划于2019年3月集齐出版。作为系列指南之一，《血脂异常合理用药指南》自2018年5月启动修订以来，经过半年多的紧张工作，专家们精益求精、反复斟酌，圆满完成了修订任务。未来将加大宣贯工作，使更多的基层医务工作者和患者受益。

中国药师协会会长张耀华致辞

《心血管疾病合理用药系列指南》总主编、北京大学第一医院心内科主任霍勇也指出，2015年6月，《心血管疾病合理用药系列指南》编写启动会在京召开，经过专家论证，最终确定了高血压、冠心病、血脂异常、STEMI溶栓、心力衰竭、心律失常等6个分册，经过200多位专家历时近2年的时间由人民卫生出版社集齐出版。《心血管疾病合理用药系列指南》第1版总发行量13万多册。今天发布的《心血管疾病合理用药系列指南》第2版，全面体现了科学、权威、规范、实用的原则，符合中国国情、满足基层医生需求，期待新版指南能让更多的基层医师获益，造福更多的患者。

北京大学第一医院心内科主任霍勇致辞

《血脂异常合理用药指南》第2版主编、北京大学人民医院心脏中心主任陈红介绍，指南一如既往的立足学科前沿；着眼临床治疗中的热点难点；力求方便实用。陈红表示，本指南体现了最前沿的学科内容，并纳入十余种相关学科，确保了内容的完整性和精确性，希望本指南能够促进全民健康，造福广大患者。（李轶群）