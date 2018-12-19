儿童糖尿病很多发现得晚

受访专家：重庆医科大学附属儿童医院内分泌科主任 朱 岷 □主治医师 王付丽

近日，7岁的雷雷突然说肚子疼，几分钟后竟在课堂上晕了过去。经医生初步检查，雷雷可能是患有糖尿病，出现了酮症酸中毒。后来他的血、尿检验结果也证实了医生的判断。

雷雷的妈妈得知诊断后，既担心又自责：“前段时间发现孩子老是说口渴要喝水，比以前吃得更多，但是体重不升反降，还以为孩子在长身体，没有想太多，哪知道竟然是糖尿病呢？”

重庆医科大学附属儿童医院内分泌科主治医师王付丽介绍，糖尿病酮症酸中毒（DKA）是糖尿病的严重并发症，未经治疗、病情进展急剧的1型糖尿病患者，尤其是儿童或青少年，DKA常常是就诊的首发症。患者临床表现为脱水、心动过速、呼吸急促、呼吸带有烂苹果气味、恶心或呕吐、腹痛、视物模糊、意识模糊，最终陷入昏迷。

儿童时期的糖尿病可发生于各个年龄段，其中以学龄期（5~7岁）和青春发育期（10~13岁）多见，无性别差异，其病因多与自身免疫、病毒感染、遗传性易感性等有关。

孩子得了糖尿病，家长一开始往往很难有所察觉，像雷雷这种直到发生酮症酸中毒才知道孩子得了糖尿病的不在少数。除了熟知的“三多一少”（即多饮、多尿、多餐和体重下降）以外，患儿还会有以下表现：1.经常乏力，容易打瞌睡，突然喜欢待在家里；2.伤口较难愈合，容易反复感染；3.皮肤和阴部瘙痒或反复发生泌尿系统感染，患者常伴有腹痛和呕吐。

虽然糖尿病是伴随终生的疾病，但只要积极治疗，对孩子的后天生长发育不会产生太大影响。另外王付丽补充，儿童糖尿病1型最多见，但随着生活水平的提高，儿童2型糖尿病发病率也在剧增。除了遗传因素，膳食结构不合理，长期高脂肪、高热量饮食，肥胖，运动不足是导致儿童2型糖尿病的主要原因。因此，家长们应让孩子从小养成平衡饮食的习惯，多吃蔬菜、谷物等富含纤维的食物，积极锻炼身体。(特约记者 刘 嘉)