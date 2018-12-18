甲状腺疾病 因为不了解才觉得可怕

本期节目：借助核医学的眼睛，窥探甲状腺疾病的真相

甲状腺是人体最大的内分泌器官，位于颈部喉结正下方，气管两旁。几乎凝聚了人体内80%以上的碘，主要功能是利用碘来生成甲状腺激素。在我国，甲状腺功能异常的发病人群超过了2亿人，甲状腺疾病对国人健康是一个严重威胁，但认知率仅有18%。因为不了解才会觉得疾病很可怕！

常见的甲状腺疾病有哪些？

甲状腺功能异常

甲状腺功能升高，也就是人们常说的甲亢，在这种状态下，人体内的激素水平会增加，引起所有代谢速度加快。患者可能会表现出：烦燥、焦虑、易怒、全身乏力、失眠、多汗等症状，也可能引起食欲亢进、腹泻、消瘦、手抖等方面的问题。

甲状腺功能低下，又称为甲减，这时候人体代谢变慢，整体表现为情绪低落、怕冷、腹胀、便秘、腹泻等症状。由于代谢减慢，导致血中代谢物质沉积（就好比身体内的“垃圾”排不出去），引起血脂变高，容易产生心血管系统的异常，甚至会引发功能衰竭。

甲状腺结构性改变

最常见就是甲状腺结节了，结节有两种类型，一种是良性的结节；另一种是恶性的结节，也就是甲状腺癌，大约占10%。

甲状腺疾病的发病原因

有一定的遗传因素。地域也是容易导致甲状腺疾病的因素，比如甲状腺结节、甲状腺肿瘤，尤其是乳头状癌，沿海高碘地区的人发病率明显增高；另外低碘的地区，甲状腺多发结节发生率也明显增高。

甲亢与产后或应激情况下，精神情绪的异常有关。而甲减与自身免疫性的炎症有关，由于手术或其他意外也可能导致甲减的发生。

如何治疗甲状腺疾病？

如果医生诊断为甲亢，目前国际上推荐的治疗方式是抗甲状腺药物治疗、碘131治疗和手术治疗。医生会根据患者的具体情况和意愿等各方面的情况来权衡治疗方式。

如果发现患有甲状腺疾病，不要惊慌！首先选择正确的渠道获取相关科普知识，有了基本的了解之后还要谨慎选择后续的治疗。要相信医生，谨遵医嘱，定期随诊。

专家谈到，公众对于甲状腺疾病有很多不理解，甚至是存在误区，这就需要医生以及专业人士来为大众做有组织的科普！甲状腺疾病的治疗需要多学科团队的管理，将每个专业领域相应的专业知识点和特点，融合起来再表达出来，才能真正地让大家明白。

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专家简介

林岩松，北京协和医院核医学科主任医师，教授；CSCO甲状腺癌专业委员会主任委员；中华医学会核医学会及内分泌学会委员；医促会甲状腺疾病专业委员会副主任委员；中华医学会核医学分会治疗学组副组长；北京医学会核医学分会常委治疗学组组长；中国医师协会科学普及分会甲状腺科普专业委员会主委等。

擅长：甲状腺疾病的放射性核素诊断及治疗、内分泌和代谢性疾病。

出诊时间：周三全天专家门诊，周三晚国际医疗门诊，周四上午特需门诊。