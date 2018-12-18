得了甲状腺结节怎么办？听听专家怎么说

本期节目：借助核医学的眼睛，窥探甲状腺疾病的真相

甲状腺结节是指在甲状腺内的肿块，可随吞咽动作随甲状腺而上下移动，在临床中比较常见，很多人是在体检时无意发现的。可以单发，也可以多发。结节对日常生活有哪些影响？又该怎样判断结节的良恶性呢？

甲状腺结节的发病因素

发病原因目前并不是特别清楚，但和激素的紊乱、内分泌调节的异常，包括辐射这些方面都有密切的关系。

需要引起重视的是，有的甲状腺结节是与自身免疫病相关的，或者长期碘不适当的摄入，都会引起甲状腺结节。

甲状腺结节的危害

在人群当中甲状腺结节是很常见的。在临床上，3-7%的甲状腺结节是医生可以直接用手触摸到；借助超声检查，检出率在20-60%左右。

多发结节比单发的发病率高，但单发结节甲状腺癌的发生率较高。即使真的发现长结节了，也无需恐慌，因为只有5%-10%的结节有恶性的可能。如果确诊是恶性，也要通过外科医生评估之后再决定是否需要干预手术，或是继续观察。

甲状腺结节的发展过程有哪些变化需要警惕

如果发现有甲状腺结节，一定要定期到医院检查。由医生评估功能是否发生变化，观察结节生长的趋势和大小的变化。

如果结节在短期内突然增大，甚至引起声音嘶哑或者吞咽困难等症状时，要重视！及时到医院就医。一般随诊时间在三到六个月。如果结节相对稳定，也可每半年到一年随诊一次。

得了甲状腺结节怎么办？

首先要明确甲状腺结节的性质。如果结节大小不超过1.5公分且为良性，可先进行观察。如果是恶性甲状腺结节，可以做甲状腺单侧叶的切除或者甲状腺的全切；如果是自身免疫性疾病导致的甲状腺结节，需要进行甲亢或者甲减的治疗。

甲状腺结节的治疗因人而异，因病而异。建议在专业医生的指导下，对结节明确性质之后再进行相应的治疗。

更多贴心易懂的健康科普，三甲名医直播互动，请关注人民好医生APP

专家简介

林岩松，核医学科主任医师、教授；CSCO甲状腺癌专业委员会主任委员；中华医学会核医学会及内分泌学会委员；医促会甲状腺疾病专业委员会副主任委员；中华医学会核医学分会治疗学组副组长；北京医学会核医学分会常委治疗学组组长；中国医师协会科学普及分会甲状腺科普专业委员会主委等。

擅长：内分泌和代谢性疾病。

出诊时间：周三全天专家门诊，周三晚国际医疗门诊，周四上午特需门诊。