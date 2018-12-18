痛风患者怎么吃？专家：别只盯着嘌呤，莫忽视补钙！

本期节目：走出治疗误区，让痛风不再来

血尿酸增高是痛风的病理基础。痛风的治疗一方面是规范的药物治疗；另一方面，患者要从生活方式、饮食结构、运动等各个方面加以控制。

饮食营养治疗是高尿酸血症及痛风生活方式干预的重要措施之一，其作用已受到广泛认可。痛风膳食主要是指低嘌呤饮食。这是因为尿酸高是人体内有一种叫做嘌呤的物质因代谢发生紊乱，致使血液中尿酸增多而引起的一种代谢性疾病。

高嘌呤食物摄入

过量从食物中摄取嘌呤，对机体尿酸的浓度影响较大。当嘌呤摄入过多时，血液中尿酸水平明显升高，甚至诱发痛风急性发作。不同食物所含嘌呤的量差别很大，患者应该根据自己的病情在医生指导下选择食物。

过量饮酒

研究显示血清尿酸值与饮酒量呈高度正相关。嘌呤含量依酒精饮料种类不同而各异，一般为：陈年黄酒>啤酒>普通黄酒>白酒。酒类不但本身嘌呤含量就比较高，而且其在体内还抑制尿酸从肾脏排泄，所以会短时间内让血尿酸增高。长期血尿酸维持在高水平，是痛风发作的最主要原因。

蛋白质、脂肪和碳水化合物

产能营养素包括蛋白质、脂肪和碳水化合物。蛋白质类食物摄入的增加即意味着嘌呤摄入增加。动物性食物所含的嘌呤比植物性食物高，因此应以植物蛋白的摄入为主。高脂饮食易导致能量过剩，脂肪在体内积聚，引起胰岛素抵抗，易继发引起痛风。

碳水化合物是痛风患者能量的主要来源，但因高尿酸血症患者多超重，应适当控制碳水化合物的摄入量，体重控制应循序渐进，以防能量不足导致脂肪分解产生酮体等酸性代谢产物，抑制尿酸排泄，诱发痛风发作。蜂蜜等含果糖较高的食物，也能增加尿酸生成。

矿物质

矿物质的严重缺乏，如钙、锌、碘、铁等缺乏可引起核酸代谢障碍，嘌呤生成增加，诱发痛风发作；铁摄入过量或铁在体内过多积蓄也可影响尿酸合成与排泄，诱发痛风。

高尿酸血症及痛风患者应长期限制膳食中的嘌呤摄入量，具体可根据患者的病情轻重、所处病期、有无合并症等区别对待。急性期，宜选择嘌呤含量低的食物，避免增加外源性嘌呤的摄入。缓解期，应遵循平衡膳食原则，可适量选择嘌呤含量中等的食物。但需注意的是，急性期及缓解期均应避免高嘌呤含量食物摄入。

除此之外，还应该注意低脂饮食，避免食用辣椒、胡椒、芥末等刺激性调味品，避免饮酒尤其是啤酒。肉类食物烹调前应先加热煮沸后再行烹调。同时应摄入足够钾、钙、镁等矿物质，还应保证每日摄入足量的水分。（王世瑶整理）

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专家简介：

张学武，北京大学人民医院临床免疫中心/风湿免疫研究所教授，主任医师，医学博士，博士研究生导师。中华医学会风湿病学分会全国委员，中华医学会北京市风湿病学分会常委。中国医师协会全国委员及协会骨质疏松学组秘书长，中国医师协会北京市风湿病学分会副理事长。中国康复医学会骨与关节及风湿病学分会全国常委。

擅长：在类风湿关节炎、红斑狼疮、继发性骨质疏松、干燥综合征及痛风关节炎的诊治方面有较深造诣。

出诊时间：周一下午（专家）；周四上午（特需）