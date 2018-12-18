幸福美满的婚姻都不是偶然的，夫妻双方需要为保护关系和谐发挥积极作用。遵从一些方法诀窍，或许能帮你们的婚姻长期“保鲜”。

1.保有好奇心。夫妻的共同成长需要探索甚至冒险，夫妻都有好奇心，会带来绝佳的成长体验，并增强夫妻感情。美国纽约婚姻治疗师珍妮特·辛说：“在困难或富有挑战的情况下，夫妻俩人会去合力解决问题，从中更了解彼此。夫妻还会对自己和对方能克服挑战而感到骄傲。”

2.多用“我”而非“你”。与另一半谈论问题时，多从自己的感受来讲，不要一味指责对方哪里做错了，这会让谈论变成指控，另一半也会因心情不悦而对你的心声充耳不闻。内华达州临床心理学家塔尼莎博士认为：“夫妻对话以‘你’开始，如‘你总是不认错’‘你从来不解决问题’，会被理解为批评，导致伴侣架起心理防线，使沟通彻底搁浅。”如果从自我角度来说，讲出问题给自己带来的感受和无奈，会更容易获得对方的理解。

3.在婚姻和孩子间划界限。孩子是夫妻关系的纽带，给家庭带来欢声笑语，但处理不当也会影响婚姻幸福。因此，划清界限、确立规矩，突出婚姻幸福的重要性非常关键。婚姻咨询师莱斯利解释说：“有意识地在婚姻和孩子之间划好界限能维持婚姻幸福，但这个问题常被夫妻忽略。”有时，夫妻并不需要带着孩子参加所有夫妻俩感兴趣的事，也不必让孩子随时自由进出主卧，要让孩子知道，父母也有他们的二人世界。

4.家务要分担。管理好全家人“衣食起居”的重任通常会落到妻子肩上，如果丈夫长期忽视女方承担的隐形负担，妻子就会感到疲惫不堪、心生怨恨。最好的应对方法是夫妻商讨设计出合理的分担方案，丈夫也承担家务活，避免家庭的负担完全压到一个人身上。

5.养成写日记的习惯。夫妻间有争吵不可避免，产生怒气时，可以用写日记来缓解。写下内心感受，不仅有助于消解、压制愤怒，还能理清内心想法，不至于爆发冲突。得克萨斯州婚姻和家庭治疗师金·赛博德说：“人生气发火时容易冲动，写日记可以让人的情绪平复下来，避免伤害性或攻击性行为。这对保护亲密关系很有帮助。”

6.多去体会对方的感受。彼此信任、相互尊重且有安全感，是婚姻幸福的基础。如果一方觉得自己的感受未得到足够的理解尊重，那么夫妻关系就会受到侵蚀、走下坡路。不被理解时，要尝试坦诚地说出自己的想法和期望，而自己，也要主动地从对方的角度想问题，学会彼此体谅。

7.不妄图解决所有婚姻问题。当一方正对一天中发生的不愉快吐槽抱怨时，另一方马上想要为其提供解决方案，这种思路大错特错。通常，大多数人倾诉只是希望内心的话有人听，能够得到他人的理解认同，而不是急于要解决方案。婚姻治疗师乔纳森·罗宾逊建议，当另一半碰到问题时，可以这样回应——“我看得出来你很沮丧，这是因为……”这么说既能向另一半表明自己在倾听，对其感同身受，且相信对方能够自己解决问题。

8.安排好时间性爱。婚后琐事，比如忙工作和带孩子，会阻碍两人享受婚姻的甜蜜，因此有必要对性爱进行计划安排。性学家派珀·格兰特说：“计划性爱也可以自发而热烈。其中一方可以主动点起蜡烛、买些芬芳迷人的按摩油。还可以在过程中添加新创意、新乐趣带给彼此惊喜。”(李昕苒 编译)