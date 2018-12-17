中国营养学会营养科研基金——2018年度帝斯曼专项科研基金获奖资助项目揭晓

12月11日，2018年度中国营养学会营养科研基金-帝斯曼专项科研基金评审结果发布会在厦门召开。中国营养学会理事长杨月欣教授、副理事长杨晓光教授、帝斯曼人类营养产品部研发经理叶兴旺博士等基金管委会成员，中国营养学会营养与保健食品分会副主任委员/河南省疾控中心主任张丁教授，中国营养学会营养与保健食品分会副主任委员/东南大学公卫学院孙桂菊教授，中国营养学会营养与保健食品分会副主任委员/中国疾控中心营养与健康所王竹研究员以及营养健康领域众多专家学者、企业代表、媒体等出席了此次会议。

基金发布会由中国营养学会副理事长杨晓光教授主持，中国营养学会理事长杨月欣教授和帝斯曼人类营养产品部研发经理叶兴旺博士致辞，并祝贺2018年度基金评审工作圆满完成。双方对该基金在推动营养健康科技进步，助力一线青年营养科技工作者培养上做出的成绩表示了充分的肯定，并一致表态将继续为推动营养科学研究而不懈努力，积极探索和开拓更广更深合作方式，推动更多交流与合作。

据杨月欣教授介绍，该基金是中国营养界基础营养研究领域最具代表性和最有影响力的科研基金之一，旨在促进我国营养科学技术的发展，推动健康食品研究的进步。该基金是迄今为止，持续时间最长的一项科研基金，自2011年设立以来，已资助了营养科技创新领域亟须攻克及服务产业发展的科研项目68个，累计投入1050余万元，从我国居民营养健康实际问题出发，覆盖孕妇乳母、婴幼儿、老年等不同营养需要的特殊人群和不同年龄阶段的各类人群，研究成果不仅对人群营养改善具有重要实践指导作用，而且对学科发展具有积极的促进作用。几年来，该科研基金成果丰硕，已发表70多篇有影响力的高水平研究论文。项目在带动青年学者科研进步，积极推动人才培养方面也有着不可或缺的重要作用，成功培养上百名博士，硕士，本科生。充分显示了中国营养学会营养科研基金在促进营养学科发展，提高营养科研水平，培养营养新人才工作中的重要地位和重大贡献。

中国营养学会理事长杨月欣教授致辞

2018年度中国营养学会营养科研基金-帝斯曼专项科研基金优先支持三个方向，分别为成年人代谢紊乱相关症状（血脂紊乱、高血糖、超重/肥胖）；成年人相关的免疫、皮肤健康、眼睛健康、认知减退和肌肉衰减的改善或维持以及妊娠糖尿病、泌乳和产后体重管理。经过专家的三轮评审，“膳食摄入n-3脂肪酸和维生素D对非酒精性脂肪肝病的影响-随机对照试验”“玉米黄质对中老年认知功能的影响及其干预研究”等六个项目获得此届基金资助。中国营养学会理事长杨月欣教授、副理事长杨晓光教授、帝斯曼叶兴旺博士分别为获资助项目颁发了证书。

2018年度中国营养学会营养科研基金---帝斯曼专项科研基金

获资助项目

2018年度获资助项目获得者合影

发布会上，中国疾病预防控制中心营养与健康所王竹研究员、帝斯曼人类营养产品部研发经理叶兴旺博士分别就“生物素与血糖调节”和“叶黄素、玉米黄质与眼睛健康”，围绕领域热点和最新进展，同与会学者、专家分享了精彩的学术报告。获资助项目团队分别就项目背景、技术路线、预期结果、创新点等进行了汇报。