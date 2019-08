中国营养学会杨月欣理事长当选亚洲营养学会联合会（FANS）候任主席

第十三届亚洲营养大会(Asian Congress of Nutrition,ACN)于8月3日-8月7日在印度尼西亚巴厘岛召开,大会主题为“Nutrition and Food Innovation for Sustained Well-Being (营养与食物创新,助力一生健康)”。近3000名来自世界各地的代表参加了此次会议。

亚洲营养大会于1971年由亚洲营养学会联合会(Federation of Asian Nutrition Societies, 简称FANS)发起,每四年召开一次,旨在鼓励亚洲国家和世界各地的营养和食品研究人员、学术界和专业人士之间的科学交流。自后,每届亚洲营养大会由亚洲营养学会联合会(Federation of Asian Nutrition Societies, 简称FANS)以及主办国联合举办。FANS作为成员国与国际营养科学联盟(IUNS)以及联合国有关机构之间的联络机构,其职责之一是定期举行亚洲营养大会,并召开成员国(37个国家)理事会。中国营养学会理事长杨月欣教授作为FANS执委(2015-2019),在本届成员国代表理事会上全票当选为本届(2019-2022)副主席和(2023-2027)侯任主席,上届主席日本的Miyazawa 教授、印尼的Hardinsyah教授、杨月欣教授举行了庄重的交接仪式。据悉,这是我国自陈孝曙教授1995年当选的24年之后,第二次登上亚洲营养界领导席位。

印尼Hardinsyah教授当选本届主席,杨月欣教授当选本届副主席和候任主席

亚洲营养学会联合会2019-2023届理事会(执委)合影

近年来,中国营养学会作为国家营养界代表,一直致力于进一步促进亚洲及世界各国彼此间的学术交流和合作,提高中国在国际营养舞台上的地位,推动世界营养科学的进步和发展。在杨理事长带领下,中国营养学会于2014年自创组织了每两年一届的“亚洲营养领导人论坛”,现已成为营养交流对话的世界级平台。此外,中国营养学会每年组织、举办美国营养学会年会-“中国营养”分会场,与NACSN建立合作关系,轮值组织中韩泰“植物化合物与健康”年会,承办“亚太临床营养杂志”,组织和资助年轻学者参加国际会议等,不仅极大地提升了中国营养界的国际视野和国际影响,并不断在国际学术事务中承担中国义务和发挥主导作用。

ACN作为亚洲地区主流和盛大的营养领域学术交流会议,是营养专业学者、学生和青年研究人员与营养学领域的杰出研究人员和著名业界领袖见面和讨论的场所。2023年, 该会议将在我国杭州召开,8月7日下午,第十三届亚洲营养大会闭幕式上,举行了庄重的2023年亚洲营养大会主办权交接仪式,正式宣布第十四届亚洲营养大会将于2023年9月15-18日将在中国杭州举办,主题为“Feeding the Future by Sustainable Nutrition”。

中国营养界部分代表合影