2019全民营养周暨“5.20”中国学生营养日启动

健康中国，营养先行。5月10日，由国民营养健康指导委员会、国家卫生健康委员会指导，中国营养学会、中国学生营养与健康促进会，中国疾病预防控制中心、国家食品安全风险评估中心、农业农村部食物与营养发展研究所、中国科学院上海营养与健康研究所联合主办的2019全民营养周暨“5.20”中国学生营养日主场启动仪式在京举行。中国营养学会理事长杨月欣发布2019全民营养周“合理膳食、天天蔬果、健康你我”和“5.20”中国学生营养日“营养+运动，携手护视力”主题信息。

中国营养学会副理事长杨月欣：营养教育是营养改善的第一法宝

《国民营养计划（2017-2030年）》中指出，要加强国家级营养与健康科研机构建设，建立3—5个区域性营养创新平台；把贫困地区营养干预行动纳入重大行动，将营养干预纳入健康扶贫工作，实施贫困地区重点人群营养干预等。

全民营养周和“5.20”中国学生营养日作为贯彻落实《国民营养计划（2017-2030年）》，推动营养健康科普宣传活动常态化的重要工作内容，国家相关部委高度重视。这也是国民营养健康指导委员会成立以来，充分发挥组织领导作用和多部门协调优势、贯彻“将健康融入所有政策”的首次面对公众的大型活动。

据介绍，2019全民营养周从5月12日-5月18日，围绕“平衡膳食 天天蔬果 健康你我”主题的宣传活动将在全国广泛铺开。各单位将通过官方网站、微博、微信公众号等媒体平台建立“全民营养周”专栏进行宣传，提高受众面和活动影响力。新浪微博#2019全民营养周#话题、今日头条#蔬果表白季#，《全民营养课堂》科普视频节目、注册营养师微视频等各种新媒体活动也将配合共同发力。校园科普活动、超市科普活动、医院义诊、社区活动、走基层、进农村科普活动等全民营养周主题活动将在当地政府和营养学会主导下，在全国各地陆续展开。

中国营养学会名誉理事长王陇德代表主办单位致欢迎辞，国家卫生健康委副主任李斌、中国科协党组副书记徐延豪出席启动会并讲话。

随后，中国疾控中心主任高福院士带来报告《健康中国新使命 》；国际食物政策研究所陈志钢博士做了《2018全球营养报告》；中国农业大学白军飞教授分享了《食物消费与经济》；网络餐饮营养协作中心为大家讲解了《网络订餐人群营养消费行为报告》；科学松鼠会云无心博士给大家普及了《食物 营养 生命科学》的相关知识；北京大学公卫学院马冠生教授带来广受关注的《中国居民蔬果关注度解读》；CDC营养与健康所王竹研究员提供了《蔬果对女性健康的影响》；北京协和医院于康主任医师就《健康减重饮食指导》与大家进行了交流；解放军总医院刘英华主任医师剖析了《糖尿病人蔬果选择》；北京军区总医院于仁文注册营养师生动形象的为大家进行了《食物烹饪展示》，科普公众号“混子曰”健康医疗苏阅总监带来了《如何用幽默漫画，把健康植入大众》……，11个重量级的科普讲座全面解读了2019年全民营养周的核心科普知识，营养学相关的跨领域知识，做到了知识输出、技能共享，为全国各地全民营养周活动提供了科学支持与良好示范。

会上，中国营养学会注册营养师工作委员会举行了注册营养师实践教学基地授牌仪式。

教育部、工业和信息化部、市场监管总局等国民营养健康指导委员会成员单位代表，相关学术机构、行业协会、新闻媒体以及社会公众、学生和全国各地营养师等各界代表近千人出席了本次活动。

“全民营养周”（National Nutrition Week ,NNW）于2015年创建，在各省市政府领导、广大营养科技工作者、营养师等的参与下，在全国范围全面开展。2017年7月，全民营养周列入《国民营养计划（2017-2030年）》，成为落实健康中国的重要举措。活动旨在向大众普及营养知识，促进健康生活方式的改善，提高公众作为健康第一责任人的科学应对能力。

营养与健康，已经成为中国广大群众的普遍需求。群众对科学的营养信息有着强烈渴望，在信息泛滥的时代，让人民群众获得有价值信息、提升科学素养和技能，是中国营养科技工作者义不容辞的职责和使命。全民营养周是落实《国民营养计划》和健康中国建设的实际行动，也顺应了全民共建共享大健康的时代需求。全民营养周已经有了众多科技工作者和科普志愿者的支持，为我国健康促进和全民科学素质提升探索一条崭新的道路。