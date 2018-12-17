测一测你的牙多大年纪了？

你的口腔状况如何？《生命时报》根据英国牙科专家默文 德鲁安博士的研究，给出一套简单的测试，并采访首都医科大学附属北京佑安医院口腔科主任陈世璋，教你正确护牙。

英国牙科专家默文 德鲁安博士创立了一套全新的测试法，通过评估牙釉质侵蚀、牙齿裂纹、变色等牙齿老化信号，可计算出你的口腔年龄。不妨对照做个自测↓

1.面对镜子微笑，你会如何形容自己的牙齿？

A.洁白无瑕，和眼白一样白。 B.已经出现了一些微小的裂缝和缺损，眼白比牙齿更白。 C.出现明显的小裂缝和缺损，牙齿颜色加深或发黄。

2.下面哪句话最能准确描述你的牙龈？

A.总是保持粉红色，很健康。 B.很健康，但似乎没有过去那么坚固，刷牙时偶尔会出血。 C.医生说我的牙龈出现萎缩，有牙周炎。

3.吃东西或喝饮料后，你会立即刷牙吗？

A.我会待一会再刷牙，特别是吃过酸性食物之后。 B.我通常会在吃完早饭后刷牙，但尽量避免在喝果汁等酸性饮料后刷牙。 C.我从来没想过吃完东西后应该刷牙。

4.照镜子时，嘴唇放松（不笑）的情况下，你能看到露出多少牙齿？

A.能看到很多（约3毫米）。 B.刚刚能看到（约2毫米）。 C.几乎看不到（约1毫米）。

5.你的牙齿坚固程度如何？

A.全是“原装”，近期不会出现牙齿脱落。 B.我补了几颗牙，有一颗（或两颗）很快可能脱落。 C.牙齿问题很多，已经掉了一颗（或两颗）。

6.吃冷的或热的食物时，牙齿感觉如何？

A.感觉很好，无需担心冷热过敏。 B.遇热或遇冷时，偶尔会感觉疼痛。 C.很敏感，有时会破坏享受美食的兴致。

结果分析

答案多数选A，说明你的口腔年龄为20岁或更年轻。

健康的牙釉质、粉红色的牙龈、自然洁白的牙齿会使口腔更年轻、更健康。

答案多数选B，表明口腔已经表现出中年磨损迹象。

牙釉质侵蚀、牙龈退化、牙齿明显磨损、牙齿颜色变深，都表明口腔衰老速度超过实际年龄。

答案多数选C，表明口腔年龄正步入老年化。

牙釉质侵蚀、牙龈萎缩严重、牙齿磨损或破裂、牙齿变黄、脱落或过敏，都是口腔衰老速度严重超过实际年龄的信号。

护牙小提示

世界卫生组织认为这样的牙齿才健康：牙齿清洁、无龋齿、无疼痛感、牙龈颜色正常、无出血现象。

首都医科大学附属北京佑安医院口腔科主任陈世璋告诉《生命时报》记者，要想防止牙齿老化，要从以下几个方面做好护牙工程。

1 选择合适的牙刷。

小孩应选择儿童牙刷，刷头小、长度短、刷毛柔软，可在口腔内灵活转动，刷到所有牙齿的表面，不易刺激牙龈或损伤牙齿；老人及患有牙周病的人，尽量选择中度或软毛牙刷，减少对牙齿的摩擦损伤。

需要提醒的是，每3个月就得更换一次牙刷，或刷毛变形时就要及时更换。

2 不过度依赖牙膏功效。

牙膏的基本作用是清洁口腔，美白、防蛀等功效都是辅助作用，而且牙膏在口腔内停留时间只有2~3分钟，有限的药物成分随着泡沫吐出后，很难起到治疗作用。

低氟地区居民、老人、儿童可适量使用含氟牙膏，降低龋齿发生率；消炎牙膏能缓解牙龈炎症，但不宜长期使用；美白牙膏加入了摩擦颗粒，能磨掉牙齿表面沉积的烟渍、茶渍。

此外，不同功效和品牌的牙膏应交替使用，以保持口腔菌群平衡。

3 三餐后及时刷牙。

没有条件刷牙也应用清水漱口，特别是食用了过酸、过甜的食物后。尽量用温水刷牙，刷牙时间不少于3分钟。

夜间口腔咀嚼和语言活动停止，唾液分泌量减少，此时口腔自洁能力减弱，所以睡前一定要认真刷牙，刷牙后不再进食。

4 养成使用牙线的好习惯。

牙线能清除牙间隙食物残渣，当牙缝隙过大时可使用牙缝刷，不要使用牙签，以免损伤牙龈。▲