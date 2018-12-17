冬季，脑卒中发病率开始增加。在黑龙江中医药大学附属第一医院针灸五科病房里，因脑卒中住院的患者悄然多了起来。据该院针灸五科主任陈英华介绍，脑卒中是一种突然起病的脑血液循环障碍性疾病，具有极高的病死率和致残率。目前我国每年约有250万人发生中风，150万人死于中风病，70%的生存者多具有偏瘫失语等残障，5年复发率大约在40%以上，而且目前发病率仍然以每年8.7%的速度迅猛增长。

早期识别三方法

陈英华指出，脑卒中最常见的诱发因素是高血压，同时还有糖尿病、高脂血症、房颤及不健康的生活方式，如吸烟、酗酒、缺乏运动、睡眠不足、长期精神紧张或过度劳累等。脑卒中发病前会有一些征兆，但由于症状较轻，很容易被人们忽视。有几个简单的测试方法可作为早期参考判断。

一是微笑测试：发现不适的时候，对着镜子笑一笑，看嘴角对不对称。如果不对称，就有面瘫的可能。二是举手测试：两手平举十秒钟。一侧支撑不住，就有偏瘫的可能。三是语言测试：说一句话看看是否流畅。如果语言不连贯，咬字不清，就有语言障碍的可能。

在症状严重时，有的人会出现突然眩晕、头痛，有的人还会伴随神志不清，当出现这些问题时，一定要马上到医院求治，防止病情进一步加重。

如何预防脑卒中，自然是人们需要时刻关注的焦点。《内经》云：“是故圣人不治已病治未病，不治已乱治未乱，此之谓也，夫病已成而后药之，乱已成而后治之，譬犹渴而穿井，斗而铸锥，不亦晚乎？”在临床中，治未病包括“未病先防”“既病防变”“瘥后防复”三个方面；对于“中风”来说，最重要的当属“未病先防”。

未病先防四注意

如何做到“未病先防”，陈英华给出以下建议，首先生活中要控制高血压，加强对糖尿病、高脂血症、心脏病等疾病的治疗。在生活方式上需要主要如下几点。

加强体育锻炼陈英华解释，运动可以舒经活血，降低脑卒中风险。现代人由于生活、工作方式的改变，普遍缺乏运动。《内经》提到“久视伤血，久卧伤气，久坐伤肉”，如果缺乏运动，人体气机流通不畅，气血运行缓慢，可导致气虚血瘀的发生，而气虚血瘀又是引起中风的重要诱因。因此成人每周至少有5天，每天至少30~45分钟的体育活动，如慢跑、骑自行车等。上了年纪的人可以进行以下运动。

手部运动：空抓手运动，早、中、晚各做一次，每次100下；

头部按摩：五指分开屈曲，以指腹从前额缓慢按压至头顶，再继续按压至脑后部（可有效改善脑部血液循环，改善大脑供血）；

肩部运动：双手放在肩部两侧，掌心向下，双肩由后向前旋转10次，再由前向后旋转10次，之后双手自然垂放于身体两侧，双肩上提放松各10次（可使肩部肌肉放松，缓解颈肩部神经血管压力，促进大脑供血）；

颈部按摩和转颈运动：五指并拢，双手对指置于颈后部，左右两侧，按摩以皮肤轻微发红发热为宜。大约做30个上下按摩即可。之后颈部放松，平和舒缓地前后左右转动，动作宜慢，做10个循环即可（可促进颈部血管平滑肌松弛，减少血脂沉积增加血管的抗压力和韧性）；

两脚画圈，活动踝关节：以脚尖为轴画圈，活动踝关节，各30下，可以疏通相关经络，还可刺激关节周围腧穴，起到平衡阴阳、调和气血的作用。

合理饮食李东垣在《医学发明》中提出：“故中风者，非外来风邪，乃本气病也，凡人年逾四旬，气衰者多有此疾，壮岁之际无有也。若肥盛则间有之，亦形盛气衰者如此”，认识到了肥胖与中风的关系。陈英华强调，在日常生活中，必须重视“食饮有节”，少食膏粱厚味之品。可适量摄入动物蛋白，如瘦肉、鱼类、禽类等。降低食盐摄入量，每天控制在6克以内，增加新鲜蔬菜水果，以提高钾摄入量。

杜绝不良生活方式避免吸烟、酗酒、熬夜。提倡规律的生活作息，保持大便通畅，避免因用力排便而使血压急剧升高，导致脑血管病。

注意保暖《素问·风论》云：“风者，百病之长也”，《素问·骨空论》亦云：“风者，百病之始也”，中风亦如此。中医理论体系中，中风病有“内中风”与“外中风”之分。唐宋以前多以外风立论，如《金匮要略·中风历节病脉证并治》云：“夫风之为病，当半身不遂，或但臂不遂者，此为痹。脉微而数，中风使然”。陈英华说，现代医学也认为寒冷可致血压升高，对心脑血管产生不利影响。因此，防寒保暖对于中风的预防非常有意义，正如《内经》所言“虚邪贼风，避之有时”。应逐步适应环境温度，室内空调温度不宜过高，避免从较高温度的环境突然转移到温度较低的室外（尤其是老年人），外出注意保暖。

最后，陈英华指出，上述方法是通过改变生活方式预防中风发病的方法。除此之外，还可通过临床中采用中药、针灸、康复“三位一体”疗法治疗脑卒中。有高血压、糖尿病、高脂血症、高同型半胱氨酸血症的患者还要定期检测，注意控制。而对于已经中风的患者，也要注意调整生活方式，预防再次中风，防患于未然，最终达到促进健康的目的。（张锐 衣晓峰 郑文韬）