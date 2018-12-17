2018年1月4日，《进一步改善医疗服务行动计划（2018-2020年）》发布，提出进一步巩固改善医疗服务的有效举措，将其固化为医院的工作制度，并不断落实深化。 近日，首都医科大学附属北京地坛医院（以下简称“地坛医院”）院长李昂做客《院长谈改善医疗服务》专栏与网友进行了在线交流，李昂表示，地坛医院多举措落实分级诊疗制度，打造“最有温度的医院”。

患者预约候诊精确至半小时 等待时间更少

李昂介绍到，2018年是北京地坛医院搬迁至地坛医院主院区的第十个年头，这期间，医院门诊量由每天的400~500人次，增加到现在的2600-2700人次，门诊量大幅度的增长也是老百姓对地坛医院的信任。为缓解医院就诊压力，给患者提供便利的就医环境，节省患者就医时间，地坛医院积极推广分级诊疗制度，在不断的改革创新中，就挂号就诊方面，已精确到半小时以内。李昂表示，这一举措已是地坛医院的特色，大大提高了患者就医获得感。

李昂指出，经过分级诊疗治疗的推广与落实，地坛医院针对繁琐的检查项目也给出了一些解决办法，比如CT检查时间就由7天缩短到3天，周六周日全天开放，医院急诊做到了全天候、全年候，随时保证病人的安全和医疗质量。

智慧医疗 为患者打造就医新体验

李昂表示，智慧医疗在医院方面主要体现在“互联网+”预约、挂号、缴费等方面，地坛医院除设立了“京医通挂号机”、缴费机，还设立了专人值守无偿指导患者使用。在患者拿到药品时，药上附有二维码提示，扫码会显示用药相关的注意事项等，给患者提供明确的指导。

李昂指出，远程医疗是地坛医院比较成熟的技术，诊疗过海南、东北、内蒙等地的病人，通过远程诊疗，会把特别危重的病人及时转诊到地坛医院就诊，李昂表示，地坛医院院区可以停落直升机，对于偏远地区的患者，可以采用直升机的方式进行转送；借助离机场较近的地理优势，地坛医院对于直升机无法运送的患者，将采用固定翼的方式进行运送，患者先运送到首都机场，再转送到医院，期间医生全程跟进，保障病人的生命安全。

成立“红丝带之家” 给艾滋病患者或HIV病毒携带者送关爱

北京红丝带之家是以北京地坛医院为依托的社会团体，成立于1999年，早期依托于地坛医院，专注关爱艾滋病患者。2005年，北京红丝带之家在北京民政局正式注册，成为第一家综合关怀艾滋病患者的社团组织。

李昂介绍到，北京红丝带之家从2000年开始开展的“2+1红丝带高校行”活动，让医护人员走进高校，宣传防艾知识，进一步提高大学生群体对于艾滋病的认识。 “2+1中的‘2’代表一个医护人员和一个红丝带之家的志愿者；‘1’代表在校大学生。通过医护人员和大学生相结合的方式，更好地让该群体树立正确的防艾意识。李昂指出，红丝带之家目前已有300多个志愿者骨干，骨干又覆盖了近30多家高校，近十万名大学生从中受益。