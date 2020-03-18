北京升级措施织密立体防控网

截至3月17日12时，北京已累计报告境外输入新冠肺炎确诊病例41例，境外输入型风险持续增大。根据北京最新升级的防控措施，所有入境进京人员都需隔离14天，北京市今天通报，为切实做到入境人员的闭环管理，一系列相配套的措施也在不断完善，首都机场进一步优化入境流程、减少人员聚集，小汤山作为定点医院紧急启动缓解北京地坛医院的检测压力。

此前网络上曾出现首都机场三号航站楼D区人员过于密集的视频，对此，首都国际机场股份有限公司副总经理赵莹今天表示，视频中大多数画面反映的是3月15日处置专区入境旅客现场转运的情况。3月15日零时开始，首都机场将全部国际以及来自港澳台地区的36个进港航班全部调整到了三号航站楼处置专区进行运行，这个调整让处置专区的航班量和旅客量都较之前提高了3倍，造成短时客流加大。很多旅客携带大量行李也给疏散带来压力，3月15日下午有一趟飞机5名旅客的行李达121件，严重影响到了现场的转运效率，造成现场旅客积压等候提取行李的情况。

赵莹说，为确保旅客安全，现场工作人员及时与北京市交通部门联动，由北京市交通委启动了应急预案，调度10辆厢式货车参与行李运输保障。旅客和行李的转运模式由原来的旅客携带行李，共同上一辆大巴车，调整为三辆机场巴士配一辆厢式货车，编组分运旅客、行李。从3月16日三号航站楼处置专区整体运行情况来看，旅客积压情况已有明显改善。

一些需要进一步筛查的旅客被转运到北京地坛医院，一度也给该医院带来了相当的压力。北京地坛医院院长李昂说，自2月29日起，截至3月17日8时，由首都机场送至地坛医院需进行筛查的境外输入人员共1601例，其中确诊病例38例，已治愈出院3例，在院治疗35例，目前在院疑似病例37例。

李昂说，按疫情防控要求，所有待筛查人员均需在医院接受新冠病毒相关医学检查，一般包括血常规、胸部CT检查和鼻咽拭子新冠肺炎病毒核酸检测等项目。经过筛查和综合医学判断，符合离院标准的，由医院出具诊断证明和离院通知单，与从首都机场直接分流到新国展的旅行人员一样，由各省和北京市各区进行后续分流安排和健康管理。

为适应境外来京人员筛查的需求，地坛医院增加检测人员和设备，提升检测能力，咽拭子核酸检测24小时全天候进行，由每日的两次增加至5次；调配1辆移动采血车，加快抽血采样速度；启用备用CT，两部CT24小时持续服务；开放5个留观病区及3个疑似病区，调配医护人员，保证医疗安全。

北京市卫健委新闻发言人高小俊说，为进一步缓解境外到京人员健康筛查压力，北京小汤山医院3月16日已正式启用。

北京市昌平区副区长吴彬说，昌平区合理地选择路线，减少对周边村、小区和居民的影响，最大限度减小对社会交通出行的影响。同时还布局从高速出口到医院门口，实现两点一线的闭环管理和服务保障，让运送环节更安全、便捷和高效。

3月16日北京报告确诊9例境外输入型新冠肺炎患者，据北京市疾控中心副主任庞星火介绍，确诊病例中有多起家庭或同学聚集性案例。3月16日确诊的37岁洪某某，是此前靠服药瞒报乘机入境后确诊的黎某的丈夫。此外，聚集性输入病例还有从西班牙抵京的44岁的季某某与其丈夫谷某某，金某某与妻子吴某某和在西班牙为同学、室友的刘某与穆某某。北京市疾控中心也再次提醒，有症状的旅客不要登机，以免给他人造成风险。

（中青报·中青网记者 刘世昕）