七个方法修补婚姻裂痕

婚姻中难免有争吵，严重的甚至会让关系出现裂痕。为避免分歧越来越深、裂痕越来越大，最终导致婚姻关系破裂，夫妻双方都要掌握并实践一些修补婚姻裂痕的方法。

1.重拾相爱初心。结婚一段时日后，夫妻很容易忘掉自己为什么喜欢另一半。这种情况下，夫妻不妨重新梳理一下：相爱之初两人是如何卿卿我我的？对方哪一方面最令自己心动？第一次约会的情景是怎样的？是什么让自己认定要和他共度余生？拿笔将这些都记下来，有助于夫妻记住积极因素、提振情绪、改变心态，做到不忘初心、更好相爱。

2.再次倾听彼此。倾听是夫妻间相互给予的礼物，能够促进关系深入发展。不加批评指责地倾听时，就能传递出理解和支持的态度，这是每个人都希望从婚姻得到的。可以多问问另一半内心最深处、最幽暗的秘密，或者你很在意、很上心的问题，然后耐心听他讲完，一来一往，你们的感情会更有深度。

3.注重细节为王。多留意婚姻生活中的一些小细节能够带来大不同。比如另一半说话时，把自己的身体转过去朝向对方；交谈时应保持直接的目光交流，不埋头看手机；常常报以微笑或问一句“今天过得怎样”……这些都能够在夫妻间创造出一种积极的氛围。

4.专心经营婚姻。回想一下结婚之初，双方都是彼此关注的焦点，如胶似漆、难舍难离。但随着结婚时间拉长，养育孩子、忙于工作、努力赚钱等成了重心，让夫妻慢慢地把婚姻的排位往后推。虽然有现实的难题，但两人的关系还是坚实的后盾，需要积极经营。建议夫妻多安排两人时间，享受二人世界，尽量不被琐事干扰。

5.再次一起找乐。在一起时的快乐，是婚姻关系的“黏合剂”。一起找乐子并开怀大笑，对婚姻稳固和心灵相通非常重要。可以从共同回想相识相知、相爱结婚以来的美好记忆开始，到继续组织活动来寻找曾经的愉悦感。总之，多做让两个人都快乐的事。

6.调整婚姻预期。结婚久了，夫妻都会改变，可能不是结婚之初的样子和秉性。意识到这一点，自己就要相应地改变对婚姻的某些预期。如果你不改变婚姻期望，另一半就会感觉你试图改变他。“你变了”“你以前不这样儿”的抱怨无益于关系长久，接受和包容彼此的改变，才能爱恋依旧。

7.尽早消除分歧。俗话说“床头吵架床尾和”，夫妻争吵后应该尽快消除分歧、和好如初，不要喋喋不休。修复婚姻的最好方法之一就是各自都勇于承认错误，并真诚道歉。如果另一半已经道歉，则应大气接受，不要揪住问题不放，双方应尽弃前嫌向前看。（李 伟 编译）