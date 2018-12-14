慢阻肺调理 重在健脾祛湿补肺肾

慢阻肺是临床上很常见的一种慢性呼吸疾病，稳定期的防治对降低慢阻肺患者的病情控制至关重要。除了规范用药外，呼吸康复同样重要，而中医药膳调理得当则是“锦上添花”。

林老伯是一位有几十年吸烟史的“老烟民”，随着年纪慢慢增大，开始出现反复咳嗽咯痰症状，后来发展到走路都开始喘息气促，爬两层楼中间都得休息一两次，在广医一院做肺功能检查发现已出现重度通气功能障碍。一开始，用药物控制后林老伯的病情还算稳定，但依然有喘息气促的症状，尤其是感觉到体力不够，改善不是很理想。几个月前，林老伯来到该院中医科门诊，希望通过中医药调理治疗。

“通过评估，我觉得他能够在家庭里做呼吸康复训练。”该院多年从事中医和中西医结合治疗呼吸疾病的副主任医师王峰指出，慢阻肺稳定期除了规范用药，呼吸康复同样很重要。而从中医的角度来看，慢阻肺的发生与肺、脾、肾三脏的关系密切相关，具体来说，就是与肺气、脾气和肾气虚损有关。因此，王峰提出中医对慢阻肺的调理原则应从补肺化痰、健脾祛湿、补肾纳气入手。

根据这个原则，他拟出以下两款食疗方，供有需要的慢阻肺患者参考——

1.杏仁莲子龙眼粥

【组成】甜杏仁15克、莲子30克、龙眼10克、粳米100克。

【加工】将甜杏仁、莲子、龙眼食材洗净，龙眼去核，加入粳米一起煮至成粥食用。

【功效】杏仁宣肺化痰，龙眼温补心肾。

2.枇杷淮山枸杞乌鸡汤

【组成】枇杷叶15克（汤包隔开）、淮山50克、枸杞15克、乌鸡150克，姜片少许。

【加工】将食材洗净，先煮枇杷叶、淮山、枸杞15分钟后，再放乌鸡炖至成汤。

【功效】枇杷叶润肺化痰，淮山健脾益气，枸杞乌鸡补肾纳气。（全媒体记者翁淑贤 通讯员韩文青）