脂肪肝，别陷入六个误区！三招助你甩掉它

编者按：“身体健康是革命的本钱”，但是，在繁忙的生活中，大家往往是忙于工作，急于应酬，却忽略了身体健康这块风水宝地。其实，平时稍加注意，提早预防，健康就在我们身边。人民健康网推出《“健”识早知道》专栏，专为你收集整理平时忽略的健康知识，做您的健康智库，同您一起将健康进行到底！

脂肪肝，别陷入六个误区

众所周知，脂肪肝是一种非常普遍、威胁人体健康的慢性疾病。随着生活水平的提高，患有脂肪肝的人也越来越多，但在脂肪肝的认识、治疗及预防上，不少人存在一些误区，最主要有6个。

误区一：脂肪肝不痛不痒，就不用管。

脂肪肝主要分两大类：酒精性脂肪肝和非酒精性脂肪肝。这个疾病看似简单，实际发病率不断提高，而且发病年龄越来越年轻。

轻度脂肪肝并不是指程度“轻”，而是比较容易治愈的阶段。理论上，单纯性脂肪肝去除病因后，可完全恢复正常，即使到了脂肪性肝炎阶段，病变肝脏也能通过积极治疗得到完全逆转。但如果不予重视，当出现肝区疼痛、恶心呕吐时，脂肪肝已相当严重，比如肝硬化阶段。此时，病变肝脏再也不能恢复正常。

因此，发现脂肪肝后应尽早进行治疗，切不可掉以轻心。长期忽视治疗，到最后不仅会引发肝硬化，还会引起肥胖，高血脂、高血压等心血管疾病，诱发脂肪性肝纤维化等，甚至出现肝细胞癌。

脂肪肝患者如果合理饮食、运动、作息，可以治愈单纯性脂肪肝。对于较为严重的，合理的生活习惯也能够帮助减轻症状。

误区二：脂肪肝和糖尿病没有关系。

脂肪肝常常“串通”糖尿病，危害健康。脂肪肝使肝脏功能发生异常，影响身体正常的糖代谢，不能将过高的血糖转化为肝糖原储存起来，使血糖持续处于高水平状态，导致胰岛素抵抗、糖代谢紊乱。糖尿病患者的肝脏脂肪化后，降糖药对血糖的控制能力将减弱，易出现脂代谢异常而形成脂肪肝，脂肪肝又反过来影响血糖控制，造成恶性循环。

误区三：脂肪肝是吃出来的，控制饮食就可以了。

轻度脂肪肝一般不需药物治疗，但若程度较重，就不能单以控制饮食来进行治疗了。平常生活中，脂肪肝患者除了控制饮食，还需注意3点：

1.戒烟、戒酒、戒糖。脂肪肝患者坚决不能碰酒。因为肝脏受损，酒精无法被完全分解，长期存在身体里，不仅破坏肝细胞，还会降低肝脏对脂肪的分解效率，加快脂肪肝的进展。油炸食品含有很多胆固醇，进入身体后会生成脂肪。长期服用这类食品会加重脂肪肝；另一方面，摄入过多糖分，会对肝脏的代谢带来不必要的负担，多余的糖分会转化为脂肪。

2.多吃蔬菜。蔬菜富含维生素、矿物质和抗氧化成分，对脂肪肝患者而言，是一个很好的选择。例如，多吃些苦瓜可以促进肝脏对脂肪类物质的分解、代谢和转运，从而保证肝脏内的脂肪能够处于正常范围。

3.注意运动。正如“生命在于运动”，规律运动是脂肪肝极为重要的治疗方式，可增加人体对多余脂肪的消耗，提高身体免疫力。工作日的下午或晚上，大家可以抽出30分钟去跑步或慢跑。平时买菜、做饭、打扫卫生、做家务也是运动，有助于减少肝脏脂肪。周末，患者可以增大运动量。起床后，可以到附近的公园或绿地跑跑步。 【详细】

六诱因惹脂肪肝 三招助你甩掉它

六大“坑”你踩中几个？

1．膳食结构不合理

越来越多人每天摄入的热量和营养素明显增加，而且来自饱和脂肪、单糖、双糖的热量上升（包括果糖饮料），这些对于脂肪肝的“茁壮成长”简直太有利了！

2．饮食习惯不健康

现在物质条件好，很多人觉得“能吃是福”，每餐吃得太饱、荤食太多，餐后零食、特别是甜食吃得太多，加上熬夜经常吃夜宵、早上起不来不吃早餐……这些任性的饮食习惯，都给脂肪肝和肥胖症的出现提供了有利条件。

3．多坐少动

我们身体里的多余热量，主要是通过体力活动来消耗的。当人体习惯久坐、不参加体育运动时，没有被消耗的热量就会转化为脂肪储存在体内。

很多人平日都喜欢“多坐少动”，多余的热量未及时消耗掉，脂肪就聚集到皮下、肝脏，哪怕外表看着不胖甚至偏瘦，但发展成腰围增粗的内脏型肥胖就更危险了。

4．酒喝太多

一般来说，一个人平均每天摄入酒精量大于40克、持续5年以上，易发生酒精性脂肪肝、酒精性肝炎，如果不加以遏制，进一步发展下去，脂肪肝就会变成更加凶恶的肝硬化、肝癌。脂肪肝也会发生在短期、反复、大量饮酒的人身上，如果你在两个星期内每天摄入的酒精量大于80克，脂肪肝同样会迅速“傍上你”。

5．遗传易感性

脂肪肝跟遗传还有一定关系，有肥胖症、糖尿病、高脂血症、高血压、冠心病、脑卒中以及有脂肪肝家族史的人，相对更易患上脂肪肝。特别是父母都患有上述这些疾病的人，比别人更易被脂肪肝“盯上”。

6．减肥过急

如果减肥速度超过1.5千克/周，反而有利于脂肪肝的成长。建议减肥的速度控制在每周1斤到1公斤之间。

三大“克星”能对付脂肪肝

生活方式干预

如果我们能改变吸烟好酒、熬夜工作、暴饮暴食等不良的生活习惯，并以不暴怒、少气恼的态度为人处世，脂肪肝就很难在人体里存活下去了。不同程度的酒精性脂肪肝，戒酒后几个星期内，肝脏的脂肪就有可能逐渐消退，即使是多年“酒精考验”、有肝硬化倾向，如果能坚持戒酒，还是可以减缓进展速度，为进一步治疗争取机会。

饮食调整

一日三餐要规律，注意三大营养素的合理搭配，增加蛋白质摄入，重视脂肪的质和量，适量控制糖类。脂肪的摄入建议以植物脂肪为主，限制动物内脏、脑髓、蛋黄等高胆固醇类食物；增加瘦肉、鱼类、蛋清及新鲜蔬菜等富含亲脂性物质的膳食，有助于促进肝内脂肪消退。特别是高纤维类食物有助于增加饱腹感及控制血糖和血脂，对于营养过剩性脂肪肝尤其重要。

运动疗法

多做各类有氧运动，根据自己的身体条件可选择慢跑、中快速步行、打羽毛球、踢毽子、跳舞、跳绳、游泳、打太极拳等。 【详细】

留神！一半脂肪肝患者是糖尿病前期

在非酒精性脂肪肝患者中，50%的患者伴有高胰岛素血症和糖尿病前期表现，上海第十人民医院内分泌科主任医师曲伸强调，若能早期引起重视，有60%～80%的患者可以从危险的边缘挽救回来，免受糖尿病及心血管病的困扰。

因此，预防糖尿病，就需要早发现、早控制脂肪肝的进一步发展。如果发现自己近期有体重增加、饭后头昏、精力不集中、动则疲劳、腹部隐痛、饱胀不适等高脂血症和脂肪肝的临床征象，就需要尽快做脂肪肝的筛查。

在临床上，脂肪肝合并糖尿病有时很难早期发现，因为脂肪肝患者空腹血糖可以是正常的，早期仅表现为餐后血糖升高。脂肪肝患者在发病机理上不仅仅是肝脏的脂肪病变，更重要的是肝脏作为体内物质代谢的重要器官，脂质的过度沉积可导致脂质的代谢异常，从而将影响糖、脂代谢，进而易导致糖尿病和心血管疾病的发生。因此，和普通人相比，脂肪肝患者更要定期筛查糖尿病及糖代谢异常，同时测定胰岛素水平，评估胰岛素抵抗(IR)状态，以便糖尿病和糖尿病前期的早期诊断，早期干预。 【详细】

饥一顿饱一顿,惹来脂肪肝

目前脂肪性肝病正严重威胁国人健康，并已经成为仅次于病毒性肝炎的第二大肝病，还是导致肝硬化的常见原因。饥一顿饱一顿的饮食习惯很容易导致脂肪肝。人体为了维持生命代谢的需要，糖、蛋白及脂肪可以互相转化。比如，在饥饿的状态下，为了维持血糖的水平，机体就会分解脂肪，导致血液中游离脂肪酸增高，大量脂肪酸进入肝脏，导致肝脏脂肪堆积。而暴饮暴食最易导致肝脏脂肪储备能力上升，也会导致营养过剩，在肝脏以甘油三酯形式储存起来，形成脂肪肝。

其次，常熬夜、饮食营养不均衡、烟酒过多等都容易导致脂肪肝。一般上班族都是晚餐吃得晚，吃完直接睡，能量消耗少，长此以往易导致脂肪积聚。此外，这样饮食不规律的人往往高脂肪、高糖分的零食摄取过多，易产生肥胖问题，导致脂肪肝。

预防脂肪肝首先应注意饮食健康，忌暴饮暴食，尽可能避免动物内脏的摄入，晚餐最好早点吃。食物品种不要太单一，碳水化合物、蛋白质及脂肪比例搭配要合适，以低糖、低脂肪饮食为主，多吃蔬菜、水果补充维生素。如果已得了脂肪肝，建议患者多吃有助于降低血脂、促进肝内脂肪代谢的食物，如燕麦、玉米、海带、瘦肉、鱼类、蛋清等。此外，还应少熬夜，以保护肝脏的排毒功能；多运动，促进体内脂肪的消耗。 【详细】

脂肪肝患者这几样东西吃不得

1.坚果属于高热量的食物，脂肪肝患者要控制摄入量，不要多吃。

2.脂肪肝患者要吃低脂肪、高蛋白的肉类，比如牛羊肉、鱼肉。牛肉中牛腩脂肪含量较高，脂肪肝患者必须限制食用。

3.动物内脏一定要少吃，胆固醇含量很高。

4.要减少精致淀粉类食物的摄入。

5.油炸食物要少吃。每人每天平均吃油量不超过25克～30克。橄榄油、山茶油都比较健康。大豆油、花生油、玉米油等含有多不饱和脂肪酸的植物油，摄入过多可能会促进肝脏氧化损伤，所以建议少吃。

6.不要饮酒。戒酒是防治酒精性肝病最有效的措施，非酒精性脂肪肝最好也不要喝酒。总之，日常生活中营养摄入要均衡，蛋白质、淀粉、水果、蔬菜都要吃，但不能过量。要坚持中等量有氧运动，每周4次以上，累计锻炼时间150分钟。 【详细】

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