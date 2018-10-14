睡前两小时，养生黄金期

受访专家：北京中医药大学养生室教授 张湖德

俗话说：“药补不如食补，食补不如睡补。”张学良将军晚年被问到养生之道时曾回答：“我并没有特殊的养生之道，只是我能睡、会睡罢了。”我国古代医者历来重视睡眠养生，认为“眠食二者为养生之要务”“能眠者，能食，能长生”。现代医学研究也表明，人体经过睡眠可以促使组织生长发育和自我修复，增强免疫功能。如何才能一夜好眠？北京中医药大学养生室教授张湖德指出，睡眠不好的人，在每天睡前两小时——亥时，主动放松身心，避免做让精神高度兴奋的事，如剧烈运动等，非常重要。

亥时，即21~23点，古人称为“人定”时分，即在此时间段，人需要安静下来。传统中医认为，此时段三焦经旺，三焦是六腑中最大的，具有主持诸气、通调水道的作用。亥时，三焦可通百脉，若在此时睡眠或准备休息，百脉可休养生息，对身体十分有益。也正因如此，这一时段是人们睡前养生的最佳时机。张湖德建议，睡眠欠佳的人在这两个小时养成7个习惯，不但有助于解决睡眠问题，还能养生保健。

1.适度散步，促进睡眠。睡前1小时不宜进行紧张的脑力劳动，也应避免剧烈运动或体力劳动。如果想运动，可在睡前2小时左右适当散步，以半小时内、缓步为宜，可促进睡眠。

2.热敷眼睛，减少黑眼圈。白天用眼频繁，难免出现干涩、疼痛等症状。睡前热敷一下眼部，有助改善眼部周围气血运行，有效缓解眼部疲劳，还能减轻黑眼圈。具体方法：洗脸后，用稍热的水（以感觉不烫为度）浸湿毛巾，轻轻敷在眼睛上，待温热感退去即可。

3.按摩头部，消除疲劳。每天睡前用双手手指按摩头部，可刺激穴位，疏通头部血流，提高思维和记忆能力，促进发根营养，减少脱发，消除大脑疲劳，早入梦乡，还可改善偏头疼。建议每次从头顶向后、用双手手指梳到头皮发热，约5分钟为宜。

4.热水泡脚，行气助血。睡前泡脚，胜服安眠药。睡前用温水（40℃~45℃）泡脚15~20分钟，可帮助气血下行，使大脑更放松，还能使脚部血管扩张，促进血液循环，起到舒筋活络作用。

5.跪坐后仰，舒缓焦虑。白天久坐久站的人，可在睡前两小时尝试跪坐，双手放在臀部后侧，手臂伸直，上身慢慢向后仰，保持30秒后还原，重复3~5次，可放松手臂肌肉、锻炼腹部、舒缓焦虑。

6.按摩足心，强腰固肾。临睡前，以拇指顺时针按摩足心约100次，可调节肾经、补益肾气，起到缓解肢体疲劳、强腰固肾、抗衰防老的作用。

7.深呼吸，全身放松。有些人入睡前会因为一些事情过于兴奋，或突然想到某些事情而静不下心，导致入睡困难。建议睡前静坐5~10分钟，最好配合腹式呼吸，帮助身体放松。