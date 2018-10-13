喝醋能软化血管吗？揭穿食品谣言

原标题：喝醋能软化血管吗？

食醋的主要成分是醋酸，作为调味料合理摄入能开胃、消食。但摄入的醋酸不会溶解血液中的物质，没有实验证明喝醋能起到降低血脂和软化血管的作用。相反，直接喝醋可能对口腔、食道和肠胃造成损害

民间和网络上长期流传着喝醋能软化血管的说法，认为动脉硬化斑块是钙化的问题，而醋酸可以溶解血管中的钙质，从而达到软化血管的目的。喝醋真能软化血管吗？

食醋的主要成分是醋酸，作为调味料合理摄入适量食醋能够起到开胃、消食等作用。但摄入的醋酸不会溶解血液中的物质，没有实验证明喝醋能起到降低血脂和软化血管的作用。

首都医科大学附属北京安贞医院教授洪昭光介绍，动脉硬化斑块最主要的问题并不是钙化。动脉硬化斑块分为硬斑块和软斑块，钙化的硬斑块并不危险，而主要成分为脂肪的软斑块很容易破裂，造成血管堵塞。另外，喝下的醋也不会溶解血液中的脂肪。醋酸在小肠中就会被碱性消化液中和，能够吸收进血液的醋酸非常有限，而且很快就会被血液的稳定系统清理掉，故而醋酸不会改变血液的酸碱度，也不能软化血管。

直接喝醋不仅没有益处，相反会带来一些危害。专家认为，由于醋酸具有一定的腐蚀性，喝醋时与醋接触到的口腔、食道和肠胃都会受到刺激。胃溃疡患者空腹喝醋会刺激娇嫩的胃黏膜，腐蚀溃疡，造成剧烈的疼痛。

事实上，食醋有助于软化血管、降血脂的说法并非空穴来风，而是起源于10多年前一些动物实验和流行病学调查，但这些研究本身非常初步，后续也没有更可靠的实验结果予以证实。

动脉粥样硬化在40岁以上的人群中发病率高达六成，尽管不能通过喝醋来软化血管，但可以通过戒烟限酒、均衡营养、加强运动、平衡心态来改善和控制病情。

对于市面上各种打着健康饮品旗号的醋饮料，专家提醒：这些产品宣称的功效都缺乏证据支撑，即使具有宣传描述的营养成分，以每日的摄入量来看，其功效也微乎其微。此外，消化道溃疡患者等不宜食醋的人群应该尽量避免饮用。

尽管不建议直接饮用，但醋作为一种调味料合理摄入对健康有益。口味偏咸的人可以使用食醋代替盐和酱油等调味品，有利于降低罹患高血压等心脑血管疾病的风险。此外，食醋会增加饱腹感，对减肥和控制血糖都有益处，专家建议醋的每日摄入量不超过6毫升。

李玉楼