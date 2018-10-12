这种细菌很可怕 快查查你家冰箱

说起冰箱，人们习惯把它当成保鲜的代名词。但是，把食物放进冰箱保鲜就万无一失了吗？广东省妇幼保健院检验科技师罗娅莎指出，虽然低温可以抑制大部分细菌繁殖，但是有一种被称为“冰箱杀手”的细菌，它既可耐低温生长，又可引起食物中毒，还严重威胁着围产期的母婴健康，它就是——产单核细胞李斯特菌（又称单核细胞增生李斯特菌，简称LM）。

三成生肉及肉制品被李斯特菌污染

罗娅莎介绍，李斯特菌广泛存在于自然界中，肉类、蛋类、禽类、海产品、乳制品、蔬菜等都可被污染。该菌在4℃的环境中仍可生长繁殖，是冷藏食品威胁人类健康的主要病原菌之一。

早在1981年，加拿大就发生过因食用被污染的卷心菜引起的李斯特菌病疫情。41名患者中34人是孕妇和新生儿。这些孕妇感染后，有9例发生了胎儿死亡，23例婴儿出生后患病，只有2例婴儿健康。随后，在美国、法国、加拿大、丹麦等多个国家和地区的奶酪、热狗、猪肉、香瓜等食物中，先后检出产单核李斯特菌，有些还引起了较大规模的食物中毒事件。

我国自2000年起开展食品LM监测，中国食品中污染率较高的食品主要为生肉及肉制品，污染率可达30%，其中生鸡肉、生猪肉分列前两位。

近十年来，我国李斯特菌病病例的报道也在逐年增加，北京、山东、四川、湖北、浙江、湖南、广东、上海等都有报道，均以围产期病例为主。

孕妇感染后 宝宝受累极大

李斯特菌可通过口腔-粪便途径传播；也可通过眼、破损皮肤、黏膜进入人体内而造成感染；孕妇感染后可通过胎盘或产道感染胎儿或新生儿；栖居阴道/子宫颈的该菌也可引起感染，性接触也是该菌传播的可能途径。

李斯特菌的易感人群主要为新生儿、孕妇以及老年人，产单核李斯特菌在孕妇人群的感染风险是非孕妇女的17倍。孕妇感染产单核李斯特菌并无特异的临床特征，病情一般较缓和，但是该病对胎儿或新生儿的影响却极大。

据了解，在广东省妇幼保健院近年来的病例中，有1/3被LM感染的孕妇发生胎死宫内，其余孕妇多发生胎儿宫内窘迫，而新生儿多为早产儿和低体重儿，只有1例未发生垂直感染。被感染的患儿出生后发生败血症和新生儿肺炎，出现呼吸困难，需要借助呼吸机通气，多出现血小板明显降低。

另外，酗酒、免疫系统损伤或缺陷者、接受免疫抑制剂和皮质激素治疗的患者、肿瘤、心脏病、糖尿病患者及器官移植者也是易感人群。

小贴士：

食用冰箱食物前最好加热

预防李斯特菌的感染，罗娅莎支招如下：

1.注意饮食卫生，特别是沙拉、凉拌、鱼生、半熟食品、奶制品等等，生食食品要千万谨慎。另外，在冰箱保存的食物最好加热后再食用。李斯特菌不耐热，55℃加热30分钟、60℃～70℃加热15～20分钟均可被杀死。

2.注意保持厨房和冰箱的洁净，定期清洁和消毒，冰箱内的食物要分类存放。生食和熟食、肉类和水果要使用不同的道具和砧板。

3.从事动物屠宰、食品加工或者病原研究等高危行业的人群，要注意职业防护。

4.出现不明原因的发热时，特别是孕妇或新生儿，请及时到医院就诊，配合医生进行相关检查，特别是血培养，对明确病原的诊断有十分重要的意义。