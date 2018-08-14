宝宝长期张口呼吸  恐影响发育和颜值

进入暑假，儿科手术高峰如约而至。在广州市妇女儿童医疗中心，腺样体肥大、扁桃体肥大、慢性扁桃体炎、腺样体合并扁桃体肥大等，占耳鼻喉科手术量的超过八成。在网上的育儿微信群里也可发现，儿童腺样体肥大、过敏性鼻炎、鼻窦炎困扰着许多妈妈们。

日前，广州市妇女儿童医疗中心耳鼻喉科副主任医师陈彦球、副主任医师王小亚两位专家做客广州日报健康有约工作室，在名医大讲堂微课上，详解了腺样体肥大等疾病的治疗策略。

学龄前是腺样体肥大高发期

时间长了影响发育和颜值

口腔和鼻腔直接和外界相通，空气、食物中的细菌、病毒、过敏原等要进入体内，必先经过咽部淋巴组织这个“门户”，这里相当于人体的第一道免疫防线，在机体免疫系统成熟完善过程中起到重要的作用。

腺样体就是咽淋巴环内环上的一个淋巴组织，一般在宝宝半岁后开始快速增长，到了五六岁就是高峰期，因此学龄前是腺样体肥大高发期。到了成年，大部分人的腺样体会萎缩。

王小亚介绍，腺样体位于鼻腔和口腔交界，所有呼吸通气都要从此经过。因此腺样体肥大首先会表现为鼻子呼吸不畅，晚上睡觉呼吸音粗或打呼噜、张口呼吸，甚至出现睡眠呼吸低通气综合征，需要不停翻身来寻找让呼吸更通畅的姿势（侧卧、俯卧时呼吸会更通畅），因此表现为睡不安稳。

另外，耳朵和鼻子通过咽鼓管相通，腺样体肥大后堵塞咽鼓管开口，孩子可能会反复发作中耳炎或者突然听力下降。

腺样体肥大时间持续长了，对孩子全身健康也不利：晚上睡不好，白天精神差，影响孩子生长发育；嗅觉受到影响，吃饭也不香；长期张口呼吸，增加下呼吸道炎症的概率，还可能导致腺样体面容：门牙突出、牙列不齐、嘴唇变厚、表情呆板……

假如孩子有上述症状，建议家长带孩子到耳鼻喉科进行检查。腺样体位置较深，需要用到影像学的方法才能看到堵塞的情况，常用到电子鼻咽镜的方法，简便、直观，1分钟就能得到结果。

低龄儿童腺样体肥大

首选保守治疗

“如果孩子本身已经出现临床症状，并且在医院已经明确诊断有腺样体肥大，肯定需要适当治疗。”陈彦球介绍，绝大部分孩子，特别2岁~5岁左右较低龄的孩子，首选药物治疗。如果是单纯腺样体肥大而没有其他相关疾病，一般医生会使用鼻用激素、孟鲁司特钠，这一方案是有临床证据支持的。另外，还要考虑有无合并鼻窦炎、过敏性鼻炎等，由于上述“恶性循环”的存在，要同时用药治疗。比如合并鼻窦炎的孩子，需要抗炎治疗、清洗鼻腔，过敏性鼻炎口服抗组胺药、使用鼻喷剂，伴随疾病处理好，鼻塞症状缓解效果会更加明显。

保守治疗1~3个月，假如临床症状没有改善，要重新做鼻咽镜检查，看看腺样体堵塞后鼻孔程度，假如堵塞还超过2/3，可以考虑手术。特殊情况下，也可以直接进行手术。陈彦球举例，最近收治了一名12岁的腺样体肥大孩子，门牙重叠，牙列很不齐，这个时候还保守治疗会耽误牙齿矫正时间，就直接把腺样体切除，后续再到口腔科进行牙齿矫正。

腺样体肥大不会危及生命，而且在长大后腺样体会慢慢萎缩，不少患儿家长都纠结：究竟是做手术，还是等？

陈彦球表示，腺样体肥大主要影响生活质量、生长发育。如果身高体重和同龄人差不多、外观上没有太大影响，症状不明显，没有打鼾、上呼吸道频繁感染的症状，是可以继续观察的。但如果已经出现这些影响，保守治疗无效后还是建议手术。

新手术方式复发几率大大降低

陈彦球介绍，在市妇儿医疗中心进行腺样体肥大手术的孩子大部分为3~5岁。2006年该院开展日间手术以来，麻醉完成后，单纯切除腺样体10分钟左右即可完成，麻药影响减到最小，目前也没有发现明显术后异常。

王小亚说，目前手术使用低温等离子方法，能够把肉眼观察到的腺样体组织都很好地消融，术后复发率比以往大大降低，而且低温等离子同时有止血作用，对周围组织创伤比较小、出血少，通过口腔进入也不会在面部留下创口。另外，切除腺样体后，咽淋巴内环上还有其他部分，对全身免疫力影响微乎其微。

如只是单纯腺样体肥大，术后张口呼吸会逐渐改善。但鼻炎、鼻窦炎也是张口呼吸常见原因，术后仍需治疗，否则鼻子依然不通，张口呼吸很难改善。

过敏性鼻炎未必随着年龄增长改善

不少家长发现，夏天一开空调孩子就会开始鼻塞。王小亚表示，这种症状比较像过敏性鼻炎，因为空调过滤网中容易滋生螨虫。

“过敏性鼻炎是个人体质与周围环境共同作用导致的。”她介绍，近期流行病学调查显示广东成年人过敏性鼻炎的发病率是15%~20%，孩子的过敏性鼻炎未必会随着年龄增加而自愈。

过敏性鼻炎的三种治疗法都很重要：

1. 脱离过敏原，如果有明确过敏原不要接触。尘螨过敏的孩子，要多到户外运动，家居要注意日常除螨，空调滤网、床褥、厚窗帘、布艺沙发、地毯都容易孳生螨虫，建议多洗多曝晒。

2. 药物治疗缓解症状，让全身炎症反应降低，之后再考虑停药或者减量。不规范用药炎症反应控制不好。

3. 对于粉尘螨等常见过敏原，现在的脱敏治疗可以在家里面用药，使用方法比较简单，全身副反应比较少。

腺样体肥大、鼻炎、鼻窦炎三者存在“恶性循环”

很多腺样体肥大的孩子，还会合并有鼻炎、鼻窦炎，是因为三者之间存在着一个恶性循环：

腺样体本身有分泌功能，表面有正常的菌群。腺样体肥大导致鼻腔引流不好，有可能会诱发鼻窦炎，或者引起鼻炎加重。鼻炎、鼻窦炎、反复上呼吸道感染又是腺样体肥大的重要原因。过敏性鼻炎、鼻窦炎的孩子，腺样体肥大的发病率明显高于其他孩子。因此，有其中一个问题都应该及早处理，打断恶性循环。（记者伍仞 通讯员易灵敏、周密）