段涛：我国0-6个月纯母乳喂养率偏低 公众认知度亟待提升

每年8月的第一周是世界母乳喂养周，今年的主题是“母乳喂养，生命之源”。近日，知名妇产科专家、上海市第一妇婴保健院原院长段涛教授在接受新华网采访时表示，母乳喂养的重要性再怎么强调也不为过，当前公众普遍对母乳喂养存在认识偏差，是造成0-6个月婴儿纯母乳喂养率偏低的重要原因。

母乳喂养不是“填饱肚子”这么简单

《中国儿童发展纲要（2011—2020年）》提出，到2020年实现我国0-6个月婴儿纯母乳喂养率达到50%以上。段涛表示，目前我国离实现上述目标还有不小差距。

导致我国纯母乳喂养率偏低的原因有哪些？他认为，一方面是认知问题，公众可能认为母乳喂养没那么重要，对其好处认识不足。第二，很多女性在母乳喂养初期确实遭遇了不少困难，如排量不足等。第三，许多职业女性在产后4个月要回归工作岗位，很难坚持6个月的纯母乳喂养。第四，有些宝宝吸吮能力不足，或者是妈妈身体不适等，种种原因都造成了纯母乳喂养率不高的现状。“但是最重要的原因还是社会对母乳喂养的认识不足，以及缺乏针对母乳喂养难题的有效解决方案和配套措施。”段涛说。

今年世界母乳喂养周的主题是“母乳喂养，生命之源”。坚持母乳喂养究竟有何意义？“关于纯母乳喂养的重要性和必要性，再怎么强调都不为过。婴儿在出生的最初6个月，通常只吃纯母乳，不用添加任何东西，就足够满足他日常所需的营养。母乳喂养除了给宝宝提供营养外，还有助于增强婴儿的免疫力。0-6月龄婴儿身体所有的免疫力都来自于母亲，来自于母乳。此外，母乳喂养不只是‘肚子饿了要吃饭’这么简单，其实是母子间非常好的互动交流、培养感情的过程。研究显示，纯母乳喂养的宝宝长大成人以后，其认知能力、情感交流能力等都比非纯母乳喂养的孩子好一些。”段涛说，坚持纯母乳喂养对新妈妈也有好处，比如促进产后体重下降，降低卵巢癌、乳腺癌、子宫内膜癌等女性生殖系统恶性肿瘤的发生率等。

从孕晚期为母乳喂养做好三重准备

都说母乳喂养好，不少准妈妈在孕期就下定决心，无论产后多辛苦也要喂母乳。然而说起来容易做起来难，许多新手妈妈在哺乳后才发现面临诸多挑战，一些人因此选择放弃。对此，段涛表示，准备纯母乳喂养的准妈妈,在孕晚期就必须做好知识、心理、生理三大方面的准备。

“不要等宝宝出生后才去了解如何母乳喂养，那时已经晚了。因为对很多新手妈妈来讲，产后头三天的母乳喂养其实是非常大的挑战，可能会面临很多问题，比如母乳不足等，如果事先没有相应的知识储备，很可能一下子就手足无措了，进而放弃。实际上，一般经过产后头三天，后面的母乳喂养过程就会非常顺利。”段涛说，很多人认为母乳喂养是自然而然的，宝宝出生了，妈妈自然会哺乳，事实上并不是这样。新妈妈在产后初期可能会遭遇各种各样的困难，所以需要有相应的知识准备和心理准备，去迎接挑战。

在孕期和产后初期，宝宝成长发育所需的营养几乎都来自于母亲，因此，孕期为母乳喂养做好营养储备也十分重要。“营养储备不是越多越好，要坚持‘适量、均衡、多样化’原则，建议在整个孕期和哺乳期都按照这个原则去做。”段涛说，在孕期和哺乳期，由于妈妈和宝宝的双重需求，女性需要摄入更多的能量、宏量营养素、维生素和矿物质等，比如宝宝的骨骼发育需要钙、血液循环系统发育需要铁、视力发育需要维生素A等，这些营养成分几乎都来自于母体。建议无法坚持做到平衡膳食的乳母，适量补充一些营养补充剂。

避开多种误区 别让母乳喂养“知易行难”

作为妇产科专家，段涛非常重视健康科普，坚持每周在个人微信公众号上撰写发布两篇产科相关科普文章。在他看来，公众对母乳喂养的误区不少，包括认为母乳没那么神奇，没那么好，认为牛奶、配方奶粉等母乳代用品可以完全替代母乳，以及对母乳喂养的困难准备不足等。

“有人说，我母乳不够，让孩子喝牛奶、喝奶粉不也是补充蛋白质么？这是完全不同的。希望新手妈妈首先尝试进行纯母乳喂养，如果在专业人士指导下，试过多种方法还是无法坚持，那么，在医务人员的指导下适当添加一些配方奶，也是可以的。”段涛还提醒，社会上的“催乳师”、“开奶师”存在一定风险。“宝宝是最好的‘开奶’师，在产后几天让宝宝早接触、早吸吮、多吸吮，就是最好的‘开奶’方法。社会上有一些所谓的人工‘开奶’的方法，如果按摩手法不当，反而会破坏乳腺组织，导致腺管堵塞、乳汁淤积，引发更严重的炎症。”

如果在坚持纯母乳喂养时遇到难题，该从哪里寻求帮助？段涛介绍，除了国内妇产科医务人员外，新手妈妈也可以向由国际母乳会认证的哺乳顾问（IBCLC）寻求建议指导。针对哺乳期可能遇到各种难题，如在哺乳期碰巧又怀孕了，是否应该继续母乳喂养？如何为双胞胎、三胞胎进行母乳喂养？……IBCLC都能给予临床指导，并提供知识、能力、情感多方面的支持。