晚期卵巢癌治疗有了新方案

近日，中山大学肿瘤防治中心黄欣、蓝春燕团队首次提出，使用新型靶向药物阿帕替尼联合传统抗肿瘤药物依托泊苷治疗晚期卵巢癌，客观有效率及无进展生存期均高于现有的国际共识治疗方案，且该治疗方案全口服，应用简便，易推广。相关临床研究成果已在线发表在《柳叶刀·肿瘤》。

卵巢癌死亡率一直高居妇科恶性肿瘤的首位。标准治疗方式目前主要包括卵巢癌全面分期术/肿瘤细胞减灭术，及术后以铂为基础的一线化疗。但几乎所有铂敏感型的患者最终都会发展为对铂类耐药，预后差，患者中位无进展生存期仅三四个月。

2014年获批上市的阿帕替尼是我国自主研发的靶向治疗新药，其单药的抗肿瘤作用已在胃肠道癌多个临床研究中得到证实。已有的临床前研究证实，阿帕替尼与细胞毒药物联合使用有协同效应。而周期特异性抗肿瘤药物依托泊苷，是复发性卵巢癌治疗的简便、性价比高的有效药物。

黄欣、蓝春燕团队和内科黄慧强教授设计实验尝试采用阿帕替尼联合依托泊苷的治疗方案。2016年8月，研究团队启动“阿帕替尼联合依托泊苷治疗铂耐药性卵巢上皮癌的一项前瞻、单臂、开放性Ⅱ期临床研究”。该研究共收治35例铂耐药性上皮性卵巢癌患者，在意向治疗人群中，客观有效率为54.3%，疾病控制率为85.7%；在符合方案人群中，客观有效率为61.3%，疾病控制率达96.8%。同时，该研究观察到中位无进展生存期为8.1个月。此外，由于该治疗方案的不良反应容易耐受，所以患者均能在门诊接受治疗。

与传统方案相比，阿帕替尼与依托泊苷均为口服制剂，可有效提高患者治疗的依从性，并能显著减少住院的时间与治疗费用，非常适合难治复发卵巢癌患者作为常用方案。（记者黄金娟 王潇雨）