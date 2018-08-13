中国心肺复苏·心脏除颤团体标准和中国胸痛中心建设与评估团体标准发布

8月12日，中国心肺复苏·心脏除颤（以下简称CPR.D）团体标准与中国胸痛中心建设与评估团体标准发布会在京召开。

CPR.D是院外生命链中的重要一环，它能够挽救因意外伤害导致心脏骤停的生命，CPR.D团体标准发布将推动院外救治技术的普及，促进CPR.D规范化使用，提高救治率；胸痛中心建设与评估团体标准的制定助力我国心血管学科和心血管事业的发展，建立贯穿急性心肌梗死发病、转院、救治全过程、全环节的标准化评估体系。

中国医学救援协会黎檀实副会长

中国医学救援协会黎檀实副会长表示，中国CPR.D和中国胸痛中心建设与评估团体标准的发布将积极推动心肺复苏和胸痛中心规范、健康发展，完善院内院外专业结合的协调救治体系的建设。

国家卫健委医政医管局胡瑞荣副处长

国家卫健委医政医管局胡瑞荣副处长认为，CPR.D和胸痛中心建设与评估团体标准的制定十分必要，这将实现院前院内的良性对接，持续推进医疗体系发展。

中华护理学会丁炎明副理事长

中华护理学会丁炎明副理事长认为，团标的发布是使CPR.D和急性胸痛患者救治流程更加规范有效的有力武器。

中国标准化研究院原院长王忠敏研究员

中国标准化研究院原院长王忠敏研究员解读了标准化的深刻内涵，标准化是制定标准和运用标准的过程，标准化无处不在，无时不在，是实现人民安全有序生活的重要保障。

中国科协委员、中国医学救援协会会长李宗浩教授

中国科协委员、中国医学救援协会会长李宗浩教授就中国CPR.D的现状、发展方向和CPR.D生命链的团体标准发表主题讲话，并对团体标准作出解读。

中国心血管健康联盟副主席，北京大学第一医院心内科及心脏中心主任霍勇教授

中国心血管健康联盟副主席，北京大学第一医院心内科及心脏中心主任霍勇教授介绍了中国胸痛中心建设和评估团体标准。他指出，我国急性心肌梗死不仅仅是科学问题，更是社会问题，急性心肌梗死救治贯穿了患者发病、转院、救治的全过程，全环节。建立区域协同机制体系，缩短总缺血时间是胸痛中心建立的主要目标。

上海交通大学附属九龙医院院长刘峰教授

上海交通大学附属九龙医院院长刘峰教授介绍了当前中国胸痛中心的发展状况。他指出，胸痛中心作为关键环节，除了院内，更需要往前、往后延伸。CPR.D团体标准和胸痛中心建设和评估团体标准的建立有力地整合规范院前、院内的机制体系，是改进急性胸痛患者诊疗模式的重大举措。

最后，与会嘉宾共同推动“中国CPR.D团体标准和中国胸痛中心团体标准”的启动杆。（许晓华）