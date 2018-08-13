近期，电影《我不是药神》好评如潮，相信很多人看了电影，眼泪会情不自禁地滑落。电影里的每一句台词，都在敲击着我们的内心：“命就是钱”“我不想死，我想活着”“他才二十岁，他只想活着，他有什么罪”……感动之余，许多人开始思考：健康的重要性和养生的意义。

中医养生有个理念，叫治未病。中医治未病理念源远流长，是中医学理论体系中独具影响的理论之一。“未雨绸缪”凡事预防在先，是中国人谨遵的古训。中医治未病理念的形成，正是根植于中国文化的“肥沃土壤”。《素问·四气调神大论》曰：“圣人不治已病治未病，不治已乱治未乱，此之谓也。夫病已成而后药之，乱已成而后治之，譬犹渴而穿井，斗而铸锥，不亦晚乎？”这从正反两方面强调了治未病的重要性。

中医养生，就是以传统中医理论为指导，遵循阴阳五行生化收藏之变化规律，对人体进行科学调养，保持生命健康活力。《黄帝内经》提出按照四季变化及日升日落的规律来对应人，通过四季养生，达到天人合一的养生目的。而无论从哪个方面来说，养生的最终目的都是保养身体、减少疾病、增进健康、延年益寿。

天人相应 调整阴阳

中医学强调整体观念，“天人合一”就是一个整体观念。人要靠天地之气提供的物质条件生存，还要适应四时阴阳的变化规律才能发育成长。亦或是季节不同，养生调理侧重点也有所不同。可以毫不夸张地说，“天人合一”是中医治疗疾病、养生保健的根本指导思想。

顺从自然规律生存，人体功能正常，可尽天年；逆着来就会出乱子，身体就会出现状况，容易生病。

《黄帝内经》中有一句著名的话：“春夏养阳，秋冬养阴。”春季应该放松自己，来顺应气的展放运动。到了夏季，应当适当多出点汗，若整天关在空调屋子里，则不符合春夏养阳的思想，空调病也就产生了。秋冬则要减少活动。适时养生，顺应自然界春季的展放、夏季的上升、秋季的内收和冬季的潜降。由于现在有很多人造环境和气候，如夏季过度使用空调、冬季暖气温度过高，导致我们处处违背自然的规律，就出现了很多现代病。

所以生病时，一定要想一想，自己是否和自然处理好关系，比如气候、环境、职业、人际关系等，这些问题都是不可忽视的。

协调脏腑 畅通经络

古话说“人身亦一小天地”。这是强调人的身体就是一个小世界，人的脏腑经络、气血、五官、九窍、四肢百骸都是互相联系、互相影响的。

我们经常把人体比喻成一棵树，也就是生命之树，那气血就是营养。无论树生长在何处，它都需求空气、阳光和水，而气血就是滋养生命之树的阳光雨露。人体生理活动是以脏腑为中心的，所以脏腑可以看作是树根，而负责联系着各个脏腑，负责气血运输，就是经络“树干”的核心作用。人体脏腑、气血在经络的作用下遍布全身，促进机体的生长、发育，但脏腑也只有在经络通畅的情况下才能转化和正常运作，气血也只有在经络通畅情况下，才能正常运行。

形神兼具 清静养神

《黄帝内经》说：“主明则下安”，意思是说心是身体的司令部。一个人如果情绪好，心情调节得好，其他脏器就运转正常，身体不容易得病。反过来说，“主不明则十二官危”，如果心理、情绪出了问题，身体说不定哪里就会出现问题。

七情是指喜、怒、忧、思、悲、恐、惊七种情志活动，中医认为它是人体对外界环境的生理反应，一般情况下是不会直接致病的。但是，倘若情志活动剧烈、过度，超越人体能够承受的限度，并持久不得平静，那就必然影响脏腑气血功能，导致全身气血紊乱。如《素问·举痛论》说：“怒则气上，喜则气缓，悲则气消，恐则气下，惊则气乱，思则气结”。又如“怒伤肝、喜伤心、思伤脾、忧伤肺、恐伤肾”等，都说明了七情的过度偏激对人体的气血、脏腑均有一定的损害。

养生千万别盲目

生活中，有的人脾气急、有的人性子慢、有的人不耐寒、有的人不耐热、有的人总是面色红润、有的人怎么养都是面色发暗。每个人都不一样。这是因为人与人之间存在体质差异，不同的遗传因素和生活习惯、环境，造就了每个人不同的体质，也造就了不同的身体反应。

不是每一种养生的方法都适合自己，需通过观察个体的反应状态和体质差异，充分考虑个体所处的时间与地域的不同，由证入手，进行个体化的养生和保健。找到适合自己健康的生活方式，才是正确的养生。（蒋晨）