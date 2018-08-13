修理坏牙，预防口腔癌

到医院看牙很麻烦，治疗过程又难受，于是不少人有了坏牙也懒得治，能拖多久算多久。牙疼时就买点药随便一吃，结果龋齿越来越严重。当牙齿被龋蚀到一定程度，变成烂牙、残根时，就有引发口腔癌的风险。

牙齿和口腔黏膜是相邻的两个组织，一硬一软，平时相安无事。口腔黏膜仅有几毫米厚，起到物理和免疫屏障作用。黏膜的再生能力很强，对咀嚼引起的“摩擦”早就习以为常，被“磨”掉的黏膜上皮角化层在不到6小时内就会长好。即使出现口腔溃疡，一般5~7天也会自愈。但当牙齿变得不规整，黏膜就“斗”不过坚硬的牙齿了。

牙齿蛀出洞、因啃硬物而崩坏、外伤引发牙齿断裂后，如不及时处置，原本的鲜亮外形就会变为“残垣断壁”式的残冠、残根。它们有的像尖利的刀片，有的像锋利的“朝天钉”，就可能咬伤黏膜导致溃疡，且伤害持续存在，溃疡难以愈合，久而久之可能会发生质变。有研究发现，1/5的口腔癌患者在癌变部位有尖锐的刺激因素。牙齿折裂留下的残冠、牙表面沉积的结石、牙齿长得不齐或长错位置、不良咀嚼习惯、牙齿磨耗后形成的尖锐边缘以及做工粗糙的假牙等，都可能引起创伤性口腔黏膜溃疡。

烂牙作为病原微生物感染的病灶，如长期存留，在免疫力下降或疲劳时，可能会乘虚而入，引发全身性感染疾病，如关节炎、心内膜炎、肾炎等。尽早治疗烂牙，不仅可恢复牙齿的正常形状和功能，保护牙列整齐，还能尽早去除对口腔黏膜的不良刺激，维护黏膜完整，避免癌变。医生会及时拔除残根残冠、磨改尖锐边缘、清除牙结石、重新镶牙，溃疡可以很快愈合。建议大家定期进行口腔检查，发现问题及时治疗，防止慢性刺激诱发癌症。▲