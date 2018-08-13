热词：滚动 招聘　健康中国人　改善医疗服务　健康中国　肿瘤百问　食品　酒业　茶业　规范直销　健康315
人民网>>人民健康网

修理坏牙，预防口腔癌

黏膜斗不过烂牙，长期刺激容易癌变

中南大学湘雅医院口腔科主任医师 蒋灿华

2018年08月13日07:56 来源：人民网-生命时报

到医院看牙很麻烦，治疗过程又难受，于是不少人有了坏牙也懒得治，能拖多久算多久。牙疼时就买点药随便一吃，结果龋齿越来越严重。当牙齿被龋蚀到一定程度，变成烂牙、残根时，就有引发口腔癌的风险。

牙齿和口腔黏膜是相邻的两个组织，一硬一软，平时相安无事。口腔黏膜仅有几毫米厚，起到物理和免疫屏障作用。黏膜的再生能力很强，对咀嚼引起的“摩擦”早就习以为常，被“磨”掉的黏膜上皮角化层在不到6小时内就会长好。即使出现口腔溃疡，一般5~7天也会自愈。但当牙齿变得不规整，黏膜就“斗”不过坚硬的牙齿了。

牙齿蛀出洞、因啃硬物而崩坏、外伤引发牙齿断裂后，如不及时处置，原本的鲜亮外形就会变为“残垣断壁”式的残冠、残根。它们有的像尖利的刀片，有的像锋利的“朝天钉”，就可能咬伤黏膜导致溃疡，且伤害持续存在，溃疡难以愈合，久而久之可能会发生质变。有研究发现，1/5的口腔癌患者在癌变部位有尖锐的刺激因素。牙齿折裂留下的残冠、牙表面沉积的结石、牙齿长得不齐或长错位置、不良咀嚼习惯、牙齿磨耗后形成的尖锐边缘以及做工粗糙的假牙等，都可能引起创伤性口腔黏膜溃疡。

烂牙作为病原微生物感染的病灶，如长期存留，在免疫力下降或疲劳时，可能会乘虚而入，引发全身性感染疾病，如关节炎、心内膜炎、肾炎等。尽早治疗烂牙，不仅可恢复牙齿的正常形状和功能，保护牙列整齐，还能尽早去除对口腔黏膜的不良刺激，维护黏膜完整，避免癌变。医生会及时拔除残根残冠、磨改尖锐边缘、清除牙结石、重新镶牙，溃疡可以很快愈合。建议大家定期进行口腔检查，发现问题及时治疗，防止慢性刺激诱发癌症。▲

(责编：许晓华、杨迪)


推荐阅读

中年男性养生首补肾？错！养肝排第一   男性一旦过了“而立之年”，健康状况就开始滑坡。比如身体发福，体力、精力衰减等。此时，该为健康做点什么呢？一些人首先想到的往往是补肾，事实是这样的吗?【详细】

"胃癌候选人"有6大征兆 7类人最易"踩雷"   胃癌的早期表现非常隐匿，也可能没有任何症状。出现如下的一些表现时，应该提高警惕：上腹部不适、疼痛、腹胀、嗳气、食欲减退。反酸和烧心；呕血、便血、黑便；贫血；腹部包块；不明原因的消瘦。【详细】


相关新闻

精彩图集

健康管理中心

健康直通车

热门点击排行榜

迈向健康中国2030迈向健康中国2030
第九届全球健康促进大会第九届全球健康促进大会

联系我们

人民健康网微信

微信号：rmwjkpd

公众号：人民网健康

人民健康网微博

微博昵称：

人民网健康卫生频道

电话：010-65363613/14

邮箱：health@people.cn