常言道：“人活一口气”，气在人的生命活动中占有极高地位。当人们感觉疲劳时，便会认为气虚了，气和气虚早已成为一个大众化名词。从中医角度看，气和气虚是什么？五脏出现气虚症状是否也不同？

气是一个古老的哲学概念。就人体而言，气是构成和维持人体生命活动最基本、最重要的物质，由肾中精气、脾胃消化吸收所得的水谷精气和肺吸入的大自然清气结合而成，能推动气血、温煦机体、防御外邪、固摄真气和气化津液。一旦气虚损，就会出现脏腑功能衰退、抗病能力低下等病理和证候，就叫气虚证，表现为面色苍白、皮肤少华、精神倦怠、气短懒言等。

气虚是一个总的概念，由于气分藏于五脏，气虚证也随脏腑不同而各具特点，治疗方法各异。

心气虚证。心脏主管血液运行和精神。一旦出现心气虚证，可表现为心慌，劳则加重，精神恍惚、语无伦次、悲伤欲哭、失眠健忘。此类症状应注重补益心气，可服用生脉饮（由人参、麦冬、五味子三味药组成）或安神定志丸。

肺气虚证。肺主管气的运行、呼吸出入。一旦出现虚证，会有咳喘有痰、胸闷气短、声音低怯、容易出汗、感冒等表现。这类患者可服用四君子汤，即用党参或人参10~15克、炒白术10克、茯苓30克、甘草3~5克，熬在一起，补益肺气效果较好。

脾气虚证。脾脏主要负责饮食的消化吸收，脾虚者食欲减退、脘腹不适、大便稀薄、四肢酸懒，可服用补中益气丸、六君子丸（黄白色水丸，味微苦，成分主要为党参、白术、茯苓、半夏、陈皮、甘草），有助补脾益气。

肾气虚证。肾脏专管人体骨髓、脑髓和精血，男性、女性都可能出现肾虚。肾虚者可能出现腰膝酸软、月经稀少、小便淋漓、呼多吸少等问题，建议这类人通过服用金匮肾气丸（黑褐色水蜜丸，味酸、微甘、苦），有助补肾益气。

肝气虚证。这个概念目前很少提及，中医认为，肝气不足的人容易两肋不适、筋脉不柔、屈伸不利、四肢发冷、腹痛、视物不清。治疗肝气虚证，可选择补肝汤，取当归、白芍、熟地各10克，以及川芎、炙甘草、木瓜、酸枣仁各6克，水煎服，每日一剂。

另外需要强调，气虚证多与先天不足、后天失养、年老久病或劳伤有关。日常应注

意补充营养和恰当运动，增强体质；避免过劳，作息规律，有病早治，以减少气的消耗。（北京中医药大学东直门医院国际部消化科主任医师 李晓林）