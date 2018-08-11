胃寒分虚实，辨证调理

现代人工作压力大，饮食不节制，经常吃生冷食品，导致脾胃功能失调。其中，脾胃虚寒患者最常见，就是俗称的胃寒。中医认为，胃寒以脾阳虚为主。脾胃虚寒的人气血较弱，免疫功能低下，天气变冷或吃寒食时会胃部疼痛，且伴有胃腹寒凉感，严重影响工作和生活。

中医又将胃寒分为虚实两型。胃实寒多因寒邪伤胃所致，表现为胃部冷痛，痛感来得急，恶心呕吐，吐后痛感缓解，遇寒加重，得温痛减，口淡不渴，胃部有水声漉漉，舌苔白滑，脉弦或沉紧。治疗常以温胃散寒止痛为主，常用良附丸加减。此方由高良姜及香附组成，高良姜味辛、性热，归脾胃经，具有温胃止呕、散寒止痛作用。香附味甘、性平，归肝脾三焦经，具有疏肝解郁、理气宽中的功效。二者合用可达到温胃理气、散寒止痛之效。炎热夏季，如因贪凉受寒引起胃肠型感冒，也可服用藿香正气水以解表散寒。

胃虚寒多因久病脾胃阳虚所致。患者胃部冷痛，时发时止，喜温喜按，食后缓解，泛吐清水或夹有不消化食物，口淡不渴，倦怠乏力，畏寒肢冷，舌淡胖嫩，脉沉迟无力。治疗以温中健脾为主，常用的成药有小建中胶囊、附子理中丸、温胃舒胶囊、虚寒胃痛颗粒等。除服用中药治疗，还可到正规中医医院进行艾灸和穴位贴敷，通过激发经气活动，调整人体紊乱的生理功能，达到防病治病、内病外治目的。

胃寒的人日常还应该学会“挑食”，避开某些“禁忌”，才能更好地保护娇弱的胃。

1.饮食调养。饮食定时定量，减轻胃肠负担。若热量摄入不足，可以用干稀搭配的加餐补充。避免吃过硬、过酸、过辣、过咸、过热、过冷及太粗糙的食物。食物要细、碎、软、烂，烹调方法多采用蒸、煮、炖、烩与煨等。吃饭时，宜细嚼慢咽以减轻胃肠负担。胃寒者饮食上可多食用生姜，服用生姜红糖水，可起到温胃散寒功效。

2.戒烟酒。吸烟会影响胃黏膜血液供应，以及胃黏膜细胞修复和再生。因此，吸烟者建议早戒烟，酗酒者少饮酒或戒酒。

3.腹部保温，保持好心情。患者日常要注意防寒保暖，特别是胃和腹部。遇事放平心态，不要着急上火，以减轻胃部压力。

4.定期检查。脾胃虚寒临床非常多见，如果症状较重、病程较长，特别是年龄大于40岁的患者，最好到医院进行系统检查。目前，消化道胃、肠镜检查最可靠。（中国中医科学院西苑医院脾胃病科副主任医师 纪太军 主治医师 李媛媛）