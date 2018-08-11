食物嵌塞其实就是我们老百姓平时所说的塞牙，这是大多数人都有的经历。当人们美美地享受着美味佳肴的时候，一些食物碎块就有可能随着我们的咀嚼压力而楔入到两个相邻牙齿的牙间隙内，尤其是当我们食用富含纤维的蔬菜（比如芹菜）和瘦肉时更容易发生。

塞牙虽然比较常见，但每个人塞牙发生的频率并不是相同的。那些很少塞牙的人，如果认真观察一下他的口腔，往往会发现他们有着一口排列整齐的牙齿，牙齿间接触紧密，其间充满着牙龈乳头，牙龈组织健康。那么，到底是什么原因造成的食物嵌塞呢？那些经常塞牙的朋友，也要找一下自己的原因看究竟是哪种原因造成的。

常见塞牙原因

从医学的角度来说，根据食物嵌塞的方式，可分为垂直型和水平型两大类。垂直型就是从牙齿的咬合面垂直方向嵌入牙间隙，这种嵌塞较紧，不容易剔除。造成这种方式嵌塞的常见原因有以下几种：

1. 龋齿：发生在牙齿邻接面的龋破坏了两牙之间的接触关系而造成食物嵌塞。

2. 牙齿排列不齐：比如牙齿的错位、扭转。

3. 牙齿缺失而未及时修复：自然界任何事物之间都存在着一种平衡的关系，这样世界才会和谐，牙齿当然也不例外。但是当一个牙齿缺失较长时间后，上下牙之间的平衡就会被破坏，缺失牙的邻居就会向这个空出来的间隙倾斜以图占领这个空间，而对颌牙也不甘示弱而下垂或者增高。这样的后果就是倾斜的邻牙的牙尖在咬合时正好能将食物楔入到对颌的牙间隙内。所以，如果有牙齿缺失一定要及时地去镶牙。

4. 充填式牙尖：这是一个医学名词。简单地说，就是某个牙齿的形态不正常，长了个很高的牙尖，这个高高的牙尖就可能在咀嚼时使对颌的两牙齿发生一瞬间的分离，从而将食物挤入牙间隙内。如果发现自己有这种样子的牙齿，可以到医院请口腔医生帮忙，将那个高高大大的牙尖调磨一下，就可以解除塞牙的痛苦了。

5. 牙齿过度磨耗：人们牙齿的咬合面上有许多沟、裂，这些沟裂就是一条条可以将食物从牙齿上排溢的通道，使食物不易滞留。如果牙齿过度磨耗（比如夜磨牙），这些通道就会消失，食物失去了这些“安全出口”，就会向对颌牙间隙这个“大门”挤入而造成食物嵌塞。

还有一种是水平型食物嵌塞，就是当发生牙龈炎或者牙周炎时，牙龈乳头就会退缩，一些老年人随着年龄的增大也会发生牙龈的退缩，这就给水平型嵌塞提供了条件。在牙齿的外表面可以受到来自唇和颊的压力，在牙齿的内表面也可以受到舌的压力，这些压力都可以将食物水平向地挤入无牙龈乳头填塞的牙间隙内。

塞牙后应该怎么办

一般来说，塞牙不痛也不痒，但其带来的不适感却会让人心烦意乱，极力想把其尽快剔除，于是剔牙成了许多人的饭后习惯。不知人们发现了没有，对于垂直型嵌塞往往需要口腔医生的帮忙，而对于水平型的食物嵌塞剔牙却是常用的解决手段之一。但是，可能每个人小时候都被大人告知用牙签剔牙是不好的习惯，牙齿会越剔越稀。其实，这是一种民间的误传，牙缝变大是牙周炎组织破坏所致，并非牙签引起。现代医学认为，只要牙签的选择正确和使用方法得当，对于有牙龈乳头退缩或牙间隙增大的朋友来说，使用牙签来清洁牙齿邻接面的食物残渣和附着于牙面上的菌斑（一种粘附在牙齿表面的软而未矿化的细菌性群体，不能被水冲掉，是牙周病的最根本的原因）是一种有效的方法。

牙签的选择：应选用硬质木质或塑料的光滑无毛刺的牙签，从中间向两端逐渐变细。

牙签的使用方法：将牙签沿着牙面慢慢地放入牙间隙底部，再向舌侧轻轻将食物残渣推出。清除菌斑时，可在邻间隙两侧的牙面上将菌斑刮净。动作要轻柔，不要损伤牙龈或强行进入牙龈乳头完好处。

最后要强调，一些小朋友或者青年人本身并无牙龈乳头退缩，牙齿与牙龈的附着比较紧密，却喜欢模仿成年人饭后剔牙，这反而会造成牙龈萎缩，牙缝变宽，使食物更加容易嵌入，从而造成“剔牙、塞牙、剔牙”的恶性循环。

塞牙是一种经常会发生在每个人身边的生活现象，也是一种医学现象，是牙周炎的局部刺激因素，它可以直接引起牙龈炎和牙周炎，也可以加重牙周组织原有的病理变化。希望人们在遇到塞牙的情况时，不仅能正确使用牙签剔除食物残渣，还要去观察一下自己的口腔状况，想一想为什么自己总塞牙？为什么总是在那一两个牙齿之间塞牙？如果每个人都能做好自己的口腔状况关注者，在必要的时候能及时去看专业的口腔医生，口腔疾病就一定可以早发现、早治疗。

（作者系北京医院口腔科医生）

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5种牙病可能导致吃饭塞牙

吃饭时塞牙是生活中一件不起眼的小事，很多人不在意。殊不知，经常塞牙其实是一些牙齿疾病的先兆。

牙龈萎缩 随着年龄的增长，患有牙周炎，牙龈会逐渐萎缩，导致牙缝变大，食物容易嵌进去。

智齿 智齿萌生时，由于空间不足，往往侵占邻近牙齿的空间，容易卡住食物。

龋齿蛀牙 如果龋齿不及时治疗，形成“虫洞”，食物会嵌进窟窿里，引起塞牙。

牙齿缺失不齐 牙齿出现缺失、错位、参差不齐等现象，可能导致吃饭塞牙。

牙齿磨耗 牙齿磨耗后，牙齿边缘或牙尖会变得锋利，咀嚼时会将食物中的纤维挤进牙缝中。