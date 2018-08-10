很多胃癌发现是晚期，胃癌蛛丝马迹的6个信号一定要注意！

两张照片中是同一个男人，他叫刘凌峰，是一位37岁的武汉媒体人，地产圈喜欢叫他“老沙”，这样一个高高大大的男人，突然得了胃癌，查出时已是胃癌晚期，在病痛的折磨下，体重由150斤骤降到不足100斤。看着“老沙”朋友圈一条条还未完成的愿望清单，实在不敢相信，胃癌病魔竟然突然降临在这位年轻媒体人身上。

医学专家表示，80%的胃癌早期都可以防治。胃癌不可怕，发现得太迟才是真正的可怕。胃癌只要能做到早期发现，五年生存率能高达90%，胃癌早期也并非没有任何“蛛丝马迹”，只是容易与普通的胃病相混淆，导致患者错过了早期治疗的机会。

小心胃癌的六个信号！

蛛丝马迹一：上腹部疼痛、不适

胃癌早期与消化不良的症状相似，腹痛较轻微，没有规律性，进食后也不能够缓解。但随着病情加重，腹痛开始频发加重。此外，如果是胃窦上肿瘤，则疼痛有规律性，进食或服药后可明显缓解。

蛛丝马迹二：食欲减退或食欲不振

近三成但胃癌患者描述，在患病前自己有明显的不想进食或者食欲减退的表现。

如进食不久后就出现饱腹感，有时还会伴有嗳气，这种莫名的食欲减退会让患者即使遇上自己喜欢吃的食物也提不起兴趣。甚至后来升级为厌食。

蛛丝马迹三：消瘦乏力

癌细胞在生长过程中，需要大量的营养物质和能量，也因此会导致其它机体正常组织无法获得营养，从而直观表现为明显的消瘦。

如果本身患有胃病，且在体重没有刻意减肥的情况下，一个月内瘦10公斤，则要考虑是否因癌症引起。

蛛丝马迹四：固定包块

个别胃癌早期患者，在上腹部偏右的位置，可以摸到固定的包块，一般质地会比较硬，且不光滑，按压时会出现疼痛感。

蛛丝马迹五：恶心、反酸及呕吐

消化道疾病也会有这些症状，只不过胃癌患者则更为明显。如果胃部肿瘤在幽门部位时，恶心会频繁出现，若肿瘤长在胃出口部位，则会发出酸臭或臭鸡蛋味，呕吐也会随之出现，且多为宿食和胃液。

蛛丝马迹六：呕血及黑便

早期之后，随着肿瘤的生长，会破坏胃内的小血管，因此会有大便潜血的症状表现，但如果侵犯的血管较大，则往上会引发呕血，往下则会出现黑便，如柏油状。

虽然上面介绍了六条胃癌早期的“蛛丝马迹”，但当出现个别症状的时候，也不必过度焦虑。

如今普遍年轻人都能感受到胃在逐渐衰弱，其原因都是平时“作”的结果。有时候只是喝了一杯冰奶茶，吃了一顿辣火锅，亦或是吹了一会儿冷空调，胃就变得异常敏感。一些年轻人在不断的胃痛中就产生了自我怀疑，是否得了胃癌？医生告诉大家，有时候胃疼的严重不一定是胃癌，胃从来不疼也不代表不会得胃癌。我们要有警惕胃癌的神经，当出现不适症状的时候要及时进行胃部检查。

防胃癌，查查胃镜！

据专家介绍，胃癌的预后与诊治时机密切相关。早期胃癌和进展期胃癌的治疗效果差别巨大。大部分早期胃癌在内镜下局部切除病灶即可获得根治性治疗，5年生存率超过90%，而据中国胃肠外科联盟最新统计数据，中国75%以上胃癌患者初次就诊时分期较晚，成为胃癌失去治疗机会和导致死亡的主要因素之一。

就目前的医学手段来说，胃镜检查是胃癌诊断的“金标准”，是最有效的胃癌筛查方法。随着医疗科技的日新月异，不插管的舒适化胃镜已经普及，安翰“磁控胶囊胃镜”机器人解决了舒适性问题，只需喝一水，将胶囊药丸大小的安翰“磁控胶囊胃镜”机器人吞下，就可以实现无痛又精准的胃镜检查。

▲安翰“磁控胶囊胃镜”机器人大小与普通胶囊相当，完全没有任何不适的感受

安翰“磁控胶囊胃镜”机器人检查准确性和电子胃镜一致。由中华医学会、中国内镜医师协会等五大医学专委会联合制定发布的《中国磁控胶囊胃镜临床应用专家共识》指出：磁控胶囊胃镜是胃病检查和胃癌初筛的重要工具。

除了定期进行胃癌筛查，还要从饮食习惯上避免传染性极强对幽门螺杆菌感染，用餐时注意分餐或使用公筷，这样才能降低发生胃癌的风险。

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