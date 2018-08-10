《2017年中国白领满意度调查报告》显示，42.9%的白领每月性生活次数低于1次。而且，由于各种原因，白领人群更容易性福感不足。所以，当我们都在关心白领赚多少钱的时候，也该关心一下他们的性健康了。

事业竞争消耗精力。大多数35～60岁的中年公务员及白领正为事业、个人和家庭的最大需要而呕心沥血，超负荷运转，尤其是那些双职工夫妇在单位都是承上启下的顶梁柱，会全神贯注于各种事情上，结果迫使消耗过多精力，加上繁重的家务以及对孩子学习的辅导等，往往无暇顾及夫妻生活，使性欲受到影响，性反应能力也降低。

身心疲劳失去性欲。疲劳是白领们性欲减退非常重要的影响因素。脑力劳动者由于客观条件的限制，没有时间或机会锻炼，体力状况变差，性趣往往也容易打折扣。尤其在“来之不易”的周末、假期纵情玩乐之后，体力过度消耗的白领性反应常常减退或完全丧失。

单调生活让人乏味。结婚多年的白领夫妻对彼此的新鲜感已经慢慢降低，单调和乏味的生活会造成性趣丧失，甚至对性爱产生厌倦，性生活有时仅仅是生理性满足。另外，随着年纪渐长，男女的外貌、体型的变化也容易使双方性趣索然，如果不主动寻求刺激和引发兴趣，性生活很难被唤起活力。

畏惧失败引发焦虑。男性对自己的性能力、性表现比较在意，如果出现一两次勃起失败或维持困难，就可能产生畏惧心理，这会使他们越来越不愿意性交。而妻子如果没有洞察力的话，常常会使因害怕而不太情愿过性生活的男性，在勉强过性生活时再度勃起失败。这样，他们在婚姻中性表现的强度和次数会越来越少。

面对这些性健康隐患，白领人群应该积极主动地去调节。关注事业的同时也给家庭留一些精力和时间，平衡工作和生活，别冷落了另一半；平时加强运动，减缓身体的衰弱速度，才不至于心有余而力不足；厌倦的心理要防范于未然，双方都应给予对方更多关注，时常做一些小改变，保持每天亲昵是最好的“春药”；若发生性交恐惧等心理障碍，应及时咨询专家，不能置之不理。▲