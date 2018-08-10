男性养生：没晨勃，要就医

成年男性在清晨4~7点间，阴茎会自然勃起，称为晨勃。晨勃是阴茎健康、性功能正常的表现，如果一段时间没有晨勃，则意味着性功能可能出现问题。

男性的阴茎勃起是由体内副交感神经受兴奋导致的。当男性看到、听到、接触到能激起性冲动的事物，甚至闻到或品尝到某些气味和味道时，瞬间神经系统就会起反应，使阴茎的血管扩张，阴茎随之勃起。副交感神经系统在人睡觉时更为活跃，另外男性睾丸素水平早上最高，所以会有晨勃现象。

医学专家认为，健康成年男性每天夜里会有3~5次自然勃起。神经系统障碍、动脉疾病、糖尿病、睾丸素水平过低、抑郁、紧张和焦虑，都可能导致晨勃消失。如果男性有晨勃，但性生活时不能勃起，或者任何时候都不能勃起，需要找医生诊治；如果很长一段时间没有晨勃，阴茎内的肌肉会过度收缩，长此下去可能导致阴茎变短。

男性可通过一个简单的方法来看自己是否有夜间勃起。晚上睡觉前，用几张连在一起的邮票绕在阴茎上粘好，早上如果邮票的连接处被撑断，则表明有夜间勃起，阴茎功能正常，否则就是没有晨勃。

如果发现自己连续一两个月没有晨勃，应当就医检查。明确病因后，如果是胆固醇过高引起的血流不畅，医生会建议服用他汀类药物；如果是睾酮水平低，可以采用睾酮替代疗法。对症治疗，不仅可以让男性增强性功能，还能从整体上改善身体健康。 孙开元 编译