国家卫健委公布长生狂犬病疫苗全国续种补种服务点名单与联系方式

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一文读懂长春长生公司狂犬病疫苗续种补种详细方案

国家卫健委解答狂犬病疫苗续种补种五大问题

人民网北京8月10日电（记者 杨迪）今日，国家卫健委在官网公布了“各省、自治区、直辖市及新疆生产建设兵团狂犬病疫苗接种单位咨询服务点联系方式”。据了解，目前，全国各地均启动了跟踪观察和咨询服务等相关工作，共确定接种单位咨询服务点36482家。

8月7日，国务院调查组关于吉林长春长生公司违法违规生产狂犬病疫苗案件调查的进展情况公布后，国家卫健委立即印发《关于做好长春长生公司狂犬病疫苗接种者跟踪观察和咨询服务相关工作的通知》，并于7日组织召开电视电话培训会议，就有关政策及工作要求、跟踪观察及咨询服务有关技术标准等进行了解读和培训。

根据电视电话培训会议的安排，各地狂犬病疫苗接种单位立即建立咨询服务点，设置醒目标识，配备有经验的医务人员对相关接种者提供耐心细致的服务。目前，全国各地均启动了跟踪观察和咨询服务等相关工作。据统计，共确定接种单位咨询服务点36482家，包括设在医院的3150家，设在疾控中心的1844家，设在城镇社区卫生服务中心（站）的4909家，设在村卫生室和乡镇卫生院的26273家等，并公布了咨询电话。

同时，为做好长春长生公司狂犬病疫苗接种者进一步临床观察服务，国家卫健委还要求各地要设立定点医疗机构开展相关工作。目前，各地共设置定点医疗机构2655家。

各省、自治区、直辖市及新疆生产建设兵团狂犬病疫苗接种单位咨询服务点联系方式如下：

1 北 京 北京市狂犬疫苗接种门诊目录 http://www.bjcdc.org/article/34608/2016/03/2016032234608.html

2 天 津 天津市动物致伤处置门诊名单 http://wsjs.tj.gov.cn/html/WSJn/GSGG22919/2018-08-08/Detail_648912.htm

3 河 北 河北省狂犬疫苗接种单位 http://www.hebwsjs.gov.cn/index.do?id=379636&templet=content&cid=14

4 山 西 山西省狂犬病疫苗预防接种单位名单 http://www.sxwsjs.gov.cn/gsggl08/19908.hrh

5 内 蒙 内蒙古自治区狂犬病疫苗接种单位 http://wjw.nmg.gov.cn/doc/2018/08/09/179782.shtml

6 辽 宁 辽宁省人用狂犬病疫苗接种单位名单 http://www.lndoh.gov.cn/wst_wsjskx/201808/t20180809_3292767.html

7 吉 林 吉林省狂犬疫苗门诊汇总表 http://wsjsw.jl.gov.cn/zwgk/gsgg/201808/t20180808_4947279.html

8 黑龙江 省卫生计生委公告——长春长生狂犬疫苗补种续种问诊名单 http://www.hljhfpc.gov.cn/news_show.php?vid=&cid=2&id=25911

9 上 海 上海市犬伤处置门诊一览表 http://www.wsjsw.gov.cn/wsj/n473/n1980/n1984/u1ai145308.html

10 江 苏 江苏省狂犬病疫苗接种单位相关信息报送表 http://wjw.jiangsu.gov.cn/art/2018/8/9/art_49511_7780030.html?from=groupmessage&isappinstalled=0

11 浙 江 浙江省狂犬疫苗接种单位名单 http://www.zjwjw.gov.cn/art/2018/8/8/art_1202101_20108667.html

12 安 徽 安徽省人用狂犬病疫苗接种单位及定点医疗机构名单 http://www.ahwjw.gov.cn/news_details_45264.html

13 福 建 福建省狂犬疫苗医疗机构接种点名单 http://img.fjdaily.com/data/fjrbwap/2018/08/08/cms_2817381719901184.html

14 江 西 江西省狂犬疫苗接种服务咨询电话 http://jiangxi.jxnews.com.cn/system/2018/08/08/017058104.shtml

15 山 东 山东省狂犬病疫苗接种单位目录 http://www.sdwsjs.gov.cn/wzxxgk/zwgg/201808/t20180809_1444521.html

16 河 南 河南省狂犬病疫苗接种单位名单 http://www.hnwsjsw.gov.cn/contents/5/38395.shtml

17 湖 北 关于长春长生公司狂犬病疫苗接种者续种补种的公告 http://www.hbcdc.cn/index.php/index-view-aid-6902

18 湖 南 湖南省狂犬病暴露门诊信息 http://www.hncdc.com/Article/ShowArticle.asp?ArticleID=11070

19 广 东 广东省人用狂犬病疫苗接种单位（犬伤处置门诊）名单 http://www.gdwst.gov.cn/Pc/Zwgk/show/t/gsgg/id/18554.html

20 广 西 自治区卫生计生委关于做好长春长生公司狂犬病疫苗接种者跟踪观察和咨询服务相关工作的通知 http://www.gxhfpc.gov.cn/gzdt/bt/2018/0808/52545.html

21 海 南 关于长春长生公司狂犬病疫苗接种者续种补种的公告 http://www.hncdc.cn/Home/Articles/ListNews/articleId/7941.html

22 重 庆 重庆市狂犬病疫苗接种单位信息一览表 http://www.cqwsjsw.gov.cn/Html/1/tzgg/tzgg/2018-08-08/24752.html

23 四 川 四川省狂犬疫苗接种点信息 http://www.scwst.gov.cn/xx/gsgg/

24 贵 州 贵州省狂犬病疫苗接种单位名单 http://www.gzhfpc.gov.cn/xwzx/tzgg/201808/t20180810_3495687.html

25 云 南 云南省狂犬病疫苗接种单位名单公示 http://www.pbh.yn.gov.cn/wjwWebsite/web/doc/UU153382585346534021

26 陕 西 陕西省标准化犬伤门诊汇总表 http://www.sxwjw.gov.cn/art/2018/8/9/art_10_57642.html

27 甘 肃 甘肃省狂犬病疫苗接种单位名单 http://www.gsws.gov.cn/single/10900/75836.html

28 青 海 青海省狂犬病疫苗接种单位相关信息 https://www.qhwjw.gov.cn/gggs/2018/08/08/1533711945680.html

29 宁 夏 宁夏各县（市、区）人用狂犬病疫苗接种咨询单位信息 http://www.nxcdc.org/index.php?m=content&c=index&a=show&catid=15&id=8937&from=groupmessage&isappinstalled=0

30 新疆维吾尔自治区 关于确定全区狂犬病医疗救治定点医院的通知 http://www.xjhfpc.gov.cn/context.jsp?urltype=news.NewsContentUrl&wbtreeid=1183&wbnewsid=10241

31 新疆生产建设兵团 兵团245个预防接种门诊基本情况一览表 http://wsj.xjbt.gov.cn/c/2018-08-09/7123846.shtml

32 西 藏 狂犬病疫苗接种公告 https://mp.weixin.qq.com/s/kfAQhEb-_Q-1SvP_abmQiQ

（如链接失效，请直接到所在省份卫生计生委或疾病预防控制中心官方网站查询。）

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