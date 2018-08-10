国家卫健委通报陕西疫苗事件：疫苗未过期 系登记错误

人民网北京8月10日电（董童）9日，国家卫生健康委员会于官网通报了针对网络报道陕西省商洛市儿童接种疑似过期疫苗现场核查的主要情况。

经过调查，网络报道疑似过期疫苗主要集中在百白破疫苗（接种证登记批号为201603007-02）、流脑A+C结合疫苗（接种证登记批号为20130417-2，二类疫苗）、麻腮风疫苗（接种证登记批号为201601013）、A群流脑多糖疫苗（接种证登记批号为201503027）和乙脑减毒活疫苗（接种证登记批号为201512A134），接种单位涉及商洛市商州区通信巷接种门诊、工农路接种门诊和名人街接种门诊，结合儿童预防接种信息管理系统记录、预防接种证、疫苗出入库记录、疫苗发药明细表等材料，上述全部疫苗均在有效期内接种，网络报道的“过期”属接种工作人员信息登记错误所致。

通报称，调查发现，部分工作人员未严格按照《预防接种工作规范（2016年版）》要求如实、完整记录接种有关信息，将疫苗批号信息制作成“一览表”且不及时更新，接种时未核对接种疫苗批号，简单将“一览表”批号信息抄录至接种证，造成接种证记录批号与实际接种疫苗批号不符，直接导致了接种证记录过期疫苗批号。调查还发现3个接种点存在接种门诊硬件设施不达标、接种工作人员数量不足、预防接种管理信息化程度低、监督检查不到位等问题。

调查组责成当地抓紧制定整改方案和相关工作预案，妥善回复群众关切，广泛开展宣传教育，引导公众科学认识预防接种，最大限度挽回不良影响。要求陕西省政府及相关部门根据各地市自查和省级督查情况，深入剖析疫苗管理薄弱环节，督促接种单位及时整改。