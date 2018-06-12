端午出游自驾 三个不得不知的急救知识

端午假期是出行好时期，不少人带上家人和孩子来场说走就走的自驾旅行。小编为大家整理了自驾游应了解的急救知识，快来看看!

准备压舌板和热水袋

有些自驾游的人习惯就地取材，就地做饭，一旦卫生方面出了问题，就容易食物中毒，对中毒不久而无明显呕吐者，可用压舌板刺激其舌根部的方法催吐，或让中毒者大量饮用温开水并反复自行催吐，以减少毒素的吸收。此外还可以准备一个热水袋，遇到发烧可以装凉水降温，遇到扭伤也可以装凉水冷敷，遇到胃肠不适可以热敷后背或胃部。止血带、常用消化药和退烧药也要及时准备好。

收拾好杂物

自驾游前要收拾好车内、身上、后排座椅上杂物，一旦紧急刹车，杂物也会变成“重磅炸弹”重击驾驶员，还可能造成严重的意外伤害。

多动动腿

首都医科大学附属北京朝阳医院骨科主任医师康南提示，在乘车期间做下肢防栓运动操：双腿肌肉绷紧、放松交替，20次为一个周期，每15分钟做一个周期;双足部背伸，然后双足部向下踩，每一动作均持续两秒钟，20次为一个周期，每15分钟做一个周期。这种预防下肢静脉血栓的方法虽然简单，但对于长时间乘车的人来讲，放松和防栓作用十分有效。

除此之外，吸烟和喝咖啡会对判断能力、分析能力产生负面影响，尽量避免。为了行车安全，还不要服用解热镇痛药和某些抗过敏药。（本文综合自健康时报）