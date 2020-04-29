绷紧出游的安全文明之弦

“五一”小长假就要来了。有序开放旅游景区，是建立与疫情防控常态化相适应的经济社会运行秩序的一部分，有助于满足人们休闲旅游需求。为此，文旅行业在常态化防控疫情的同时，应依据经营场所的地理空间、环境条件，因地制宜、因时制宜，按景区容人量、容时量，合理安排开放时间、客流规模，满足人们走出家门、亲近自然、放松心情的需要，在小长假乘兴而来、满意而归。

出游须牢记安全第一，不可盲目“放飞”。不少景区恢复开放，游客数量增长，反映了人们期盼放松身心、休闲娱乐的需求，但这也可能会造成一定数量的人流聚集，给疫情防控带来新的挑战。景区开放不意味着疫情防控可以松懈，不能忽视潜在的疫情反弹风险。景区内游客密集、人员复杂、不易追溯，稍有不慎就易造成疫情扩散，对此决不能有侥幸心理，不能有丝毫大意和疏忽。要在严格按照防控要求、严格游客进入条件和活动方式的前提下，依照“外防输入、内防反弹”的要求，制定科学、可行的标准和操作指南。要采取严格有效的防疫措施，实现疫情防控和景区开放“双赢”，坚持预约制，做到客流控制到位，防疫措施到位，安全管理到位，确保小长假出游中疫情防控科学有序。

“五一”出游，要安全更要文明，这是实现出游顺畅的一个重要保障。旅游作为一种满足游客各种需求的经济活动，是游客生活方式和消费文化的外在呈现，与之相适应的旅游文明值得重视。在建设旅游文明、营造良好旅游环境时，除了加强教育劝导、提升游客的道德自觉与行为自律外，还可以结合当前出游中普遍采用的预约制措施，对不文明游客实施“旅游黑名单”制度，宣布不再接受相关行为人的预约购票和参观游览，以此治理不文明的痼疾，使旅游文明建设更具实效性。

游兴再浓，都应心中有戒、行有所止。人们对待出游的态度，在一定程度上是检验社会公众文明和健康素养高低的试金石。今年“五一”小长假出游，特别要注意强化文明礼仪和安全意识。出游中，我们既要树立文明出游意识，发扬社会公德，维护环境卫生，遵守公共秩序，保护生态环境，保护文物古迹，爱惜公共设施，还要坚持不聚集、少扎堆、勤洗手、戴口罩、重消毒、不任性等健康习惯。只有绷紧安全和文明之弦，坚持引导教育与惩戒管理并重，外出旅游才能更安全、更文明，人们才会走得顺心、游得舒心。

（摘编自4月27日《陕西日报》，原题为《“五一”出游 莫忘安全与文明》）

《 人民日报 》（ 2020年04月29日 05 版）