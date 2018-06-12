你知道吗？端午节习俗暗藏中医养生精髓

端午节传统习俗有吃粽子、悬艾草、吃咸鸭蛋、挂香囊、戴五彩线……你知道吗？几乎每个习俗都可以找到健康的根源。“古人在这个节日寄托了卫生健身、祛病避邪的民俗。”大连市中心医院中医科中医副主任医师张奎军介绍说，古人真的很睿智，他们给后人留下了很多宝贵的传统习俗。

糯米粽子为养胃清火而来

无论南北方，端午节被大众广为继承的习俗一定是吃粽子，为什么要吃粽子呢？“端午时节，气候特点是潮热难耐，人们普遍食欲不佳。在这个节气里吃粽子，不仅健脾养胃，还清浮火。”张奎军介绍说，传统的粽子主料是糯米加大枣，粽叶一般都用苇叶。在中医里，糯米味甘、性温，入脾、胃、肺经，粽子里的糯米一般都煮得很软，适量食用对健脾养胃有很好的功效。而苇叶等材料都具有较好的药用价值，苇叶有清热解毒的功能，经过长时间的蒸煮，粽叶内的有效成分可与内馅部分的营养融为一体，相得益彰，增强粽子的补益作用。大枣具有补气养血的作用。如果在粽子里加些莲子，可以健脾除湿；加些小豆，可以消肿。

艾草是为抵抗疾病而挂

端午节为什么要悬挂艾草呢？张奎军介绍，端午时节，采集艾叶、菖蒲挂在门楣和窗户上的习俗，是取其避邪的寓意。其实，艾叶与健康也有着很紧密的联系。艾草早在我国古代就是重要的药用植物，具有特殊气味，驱虫的效果很好，而且属性辛温，能净化空气、有芳香通窍的作用。中医常以艾叶或艾条来做针灸或草熏，可通畅全身的气血，提升免疫力，祛风除湿，活血化瘀。此外，用干的艾草泡手泡脚，可以去湿驱寒。

咸鸭蛋为滋阴清肺而生

端午节也是咸鸭蛋热卖的节日，在很多人的记忆里，小时候端午节氛围浓厚，一大清早闻着粽香起床，而在煮粽子的锅里，一定会一起煮上咸鸭蛋、鸡蛋，伴着粽叶的香味，这些蛋似乎也格外增添了香气。除了吃粽子，端午节为何要吃蛋呢？张奎军介绍，这也是顺应节气的饮食。在中医里，鸡蛋黄是一味滋阴的药物，具有清热解毒的作用，而鸭蛋本性偏凉，味入心，具有滋阴清肺的作用，在阳气旺盛的时节，可以帮助祛除体内的湿热。

赛龙舟是为了气血通畅

端午节习俗还有与运动有关的，就是赛龙舟这样的项目。张奎军介绍，端午时节是一年中阳气至盛的时段，天气较闷热，人容易烦躁忧郁。夏季养生，除了药物、食疗及平和心态外，也应同时加强运动。划龙舟能使全身气血畅通，可增益心肺功能，调理脾胃代谢，忧郁情绪也随之化开。运动时还可以分散注意力、忘掉不快，我们可以用这些“快乐因子”让身体更健康！