炎炎夏日，酷暑难耐，喝上一杯清凉的酸梅汤，倍觉神清气爽。酸梅汤的主要成分是酸梅，学名乌梅，又称梅实、熏梅，为蔷薇科植物梅的干燥未成熟的果实。每年5月间采摘成熟的绿色果实，就是人们常称的“青梅”，按大小分开，分别炕焙，火力不宜过大，温度控制在40℃左右，当梅子焙至六成干时，须上下翻动，但不可伤及表皮，使其干燥均匀，一般炕焙2～3昼夜，至果肉呈黄褐色起皱皮为度。焙后再焖2～3天，待变成黑色即成。

乌梅性温，味酸，入肝、脾、肺、大肠经，具有收敛生津、开胃涩肠、消炎止痢、安胎驱虫的功效，《本草求真》载：“乌梅酸涩而温，似有类于木瓜，但此入肺则收，入肠则涩，入筋与骨则软，入虫则伏，入于死肌、恶肉、恶痣则除，刺入肉中则拔，故于久泻久痢，气逆烦满，反胃骨蒸，无不因其收涩之性，而使下脱上逆皆治。且于痈毒可敷，中风牙关紧闭可开，蛔虫上攻眩仆可治，口渴可止，宁不为酸涩收敛之一验乎。”《三国演义》中有一段“望梅止渴”的典故，说的就是利用乌梅的酸味，形成条件反射而生津止渴；乌梅有极强的抗菌力，对炭疽杆菌、白喉杆菌、肺炎球菌等多种致病菌和须疮癣菌、絮状表皮癣菌等真菌有抑菌作用；其煎剂有抗过敏作用；可软化血管，推迟血管硬化，具有防老抗衰的作用；酸可入肝，能补肝阴，平肝火，所以，酸梅又有“补肝猛将”之称。清代医家周岩在《本草思辨录》中指出：“梅花苞于盛冬，梅实成于初夏。得木气之全而味酸，谓为肝药。”用乌梅配香附，水煎服，可治疗细菌性痢疾；取乌梅炒焦醋制成丸，空心以米汤送下，可治大便下血不止；乌梅煎汁，早、午各服1次，可治钩虫病；乌梅浓煎成膏，每次服半汤匙，淡米汤调服，可治牛皮癣。

在饮酒过量时喝上一杯酸梅汤，有很好的醒酒护肝作用；肉类等油腻之品吃多了，喝点酸梅汤能帮助消化；有虚热口渴、胃呆纳少、胃酸缺乏、消化不良等症状时，喝点酸梅汤也是不错的选择。家庭可自制酸梅汤：取乌梅250克，山楂150克，洗净后入砂锅加清水5000毫升，先用大火煮沸，转文火煎煮1小时，去渣取汁，加入白砂糖500克，冰糖100克，微沸后搅匀，然后加入桂花少许，以增色添香，待晾凉后放入冰箱冷藏，随时饮用。

《红楼梦》第三十四回“情中情因情感妹妹，错里错以错劝哥哥”中描写宝玉在园中风流，惹恼了贾政，被打了三四十板，宝玉疼痛难忍，嚷嚷要吃酸梅汤。可是丫鬟袭人却有她的观点，宝玉“才刚挨了打，又不许叫喊，自然急的那热毒热血未免不存在心里，倘或吃下这个去激在心里，再弄出大病来，可怎么样呢。”她不同意让宝玉喝酸梅汤，而是让宝玉喝玫瑰露，还是有一定道理的。另外，消化性溃疡、胃酸过多的患者、儿童也不宜长期大量饮用酸梅汤。（韩德承）