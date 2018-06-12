有多少健康谣言把我们击中　国民健康素养掣肘健康中国战略

年轻人跑步健身成时尚，中年人保温杯枸杞水不离手，老年人热衷各种或真或假的健康讲座、养生节目……随着社会发展，国民消费不断升级，人们对健康的需求日益增强，老中青群体对健康的热情都空前高涨。

然而，由于许多国民健康素养都在“及格线”以下，现实中不健康的生活习惯和行为随处可见，各种养生谣言、骗局层出不穷，疾病高发、医药费支出日益增加，消耗了很多医疗资源。

国人健康素养提升较慢

健康素养是什么?半月谈记者在多地街头随机进行了采访，受访人群涵盖老中青三代，得到的回答五花八门。

“不知道，我知道文学素养，健康素养是啥还真不知道。”

“健康素养就是保健知识。”

“就是知道按时体检，有病别拖，信大夫不信偏方，对吧?”

“懂得不熬夜、少撸串、早睡早起身体好。”

……

专家表示，健康素养是个人获取和理解基本健康信息和服务，并运用这些信息和服务维护和促进自身健康的能力。包括三方面内容:基本知识和理念、健康的生活方式与行为、基本技能。

国家卫生健康委员会发布的监测结果显示，2016年我国居民健康素养水平为11.58%，较2008年的6.48%提高了5.1个百分点，较2015年的10.25%提高了1.33个百分点，继续保持稳定上升态势;但同时，我国居民健康素养水平总体仍然较低，城乡、地区、人群间发展不均衡，人民群众对各类健康问题的认识水平不均衡，健康生活方式与行为素养提升较慢。

专家认为，公众健康素养较差主要体现在无知和误知两方面，这导致一些人遇到健康问题时会在两种极端心态间摇摆:要么讳疾忌医极力回避，不接受治疗;要么极度恐慌如临大敌，盲从各种谣言、广告、偏方，上当受骗。

小病拖大，大病拖炸

家住湖南长沙的李先生在30岁时就患上了严重的高血压，医生劝他住院接受治疗，被他以工作繁忙为由拒绝。后来，李先生因高血压、糖尿病并发症发作被送进了医院。

湖南省卫生宣传教育信息中心副主任黄德建说，随着生活条件改善，很多糖尿病、高血压等慢性病患者激增，而由于缺乏健康理念和健康专家指导，这些慢性病人在患病初期没有引起重视，有些病情严重的病人已经达到住院指征却以种种理由拖延，导致慢病并发症发生，甚至引发严重的心脑血管疾病。

采访中，一位患者家属告诉半月谈记者，他的叔叔正是因为常年不重视高血压和糖尿病的治疗，一天一包烟、三顿酒，还酷爱甜食，后来突发脑梗入院，经治疗仍需人贴身照顾，生活无法自理。

“预防和控制糖尿病和高血压比起治疗脑梗肯定容易得多，患者也不用受那么多罪，医疗费用也低得多。所以预防疾病的理念必须深入人心。”湖南省卫计委医政处副处长李世忠说。

全国政协委员、中南大学高血压病研究所副所长张国刚教授说，健康素养高，在疾病发生之前能够有效预防，治未病;在疾病早期，可以发现疾病的信号，早治疗;在疾病康复期，促进康复，防止复发。但由于居民健康素养低，慢性病的知晓率、控制率都很低，全国糖尿病、高血压患者增长速度过快，消耗了很多医疗资源。