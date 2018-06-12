预防居家洗涤用品伤害 家长和宝宝必须知道这些

暑期马上就要到了，快乐的假期，家的安全需要先行。数据显示，家是儿童伤害发生的高发地。居家安全除了跌落，碰撞伤、割伤、烧烫伤外，做家长的还需要特别关注儿童中毒，因为在0-14岁人群中，86%的中毒发生在家中。

儿童中毒是中国儿童伤害死亡的主要原因之一。数据显示，每年，我国有上千名0-14岁的儿童因中毒而死亡，2015年有1400名0-14岁的儿童因中毒死亡2，这意味着平均每天就有3.8名儿童因中毒而死亡。 这3.8名儿童好像离大家很远，但是，每天确实因可以预防的中毒事件而发生。

数据还告诉我们，1-4岁年龄组是中毒的高发人群，而61.8%的中毒儿童会受到消化系统和全身广泛行动受伤。

为了，倡导儿童居家洗涤用品的安全使用，预防幼儿误服洗涤类用品事件的发生，中国消费品质量安全促进会、中国洗涤用品工业协会、全球儿童安全组织(中国)和《消费指南》杂志社共同推出了《居家洗涤用品安全手册》，手册中教儿童要认识家中的各种洗涤用品，提醒家长认识并且正确使用，存放家中的洗涤用品，家长可以通过手册的家庭洗涤用品安全使用自测表：

家中洗涤用品安全使用自测表

在对照此表自检的基础上，为杜绝幼儿误服洗涤用品的发生，你还需要做好五“四”，即：不混合洗涤产品，如混合用可能因化学物质反应而会释放出刺激性或危险性的雾气;不重复使用家用洗涤容器;不让幼儿去拿洗涤用品;不把洗涤用品放置在洗衣机的顶部或洗衣机旁。

那么，如果幼儿一旦误服了应该怎样做呢？建议的方法是：如果您的皮肤或眼睛不小心接触到了日用洗涤用品，请立即使用大量流动清水冲洗，冲洗时间一般不低于15分钟;如果不小心口服了少量日用洗涤用品，可立即饮用适量牛奶、豆浆、蛋清，保护消化道黏膜，并观察数小时，如果不适，应立即就医。

居家洗涤用品安全使用手册

全球儿童安全组织(中国)首席代表崔民彦分享了几点注意事项：“幼儿是用口来认识这个世界的，为此。对于家中化学用品的安全基本的原则是：远离：放置在高处，远离儿童，总是：放置有标签的包装中，阅读说明书与警示;安全丢弃，即如果一个洗涤容器用完了，清水冲净容器后再丢弃。”

假期即将到来，望我们的家长做好家中化学用品的存储，正确使用，存放家中的洗涤用品，让孩子拥有一个安全、快乐的假期。