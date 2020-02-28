为防新冠病毒的侵袭，除了戴口罩、勤洗手、多消毒，还可以利用一些家电除病毒。中国家用电器研究院测试计量技术研究所所长鲁建国推荐了以下几种。

洗碗机、消毒柜、微波炉。冠状病毒对热敏感，在56℃条件下，保持30分钟可有效灭活。一般消毒柜采用的工作温度范围在100℃~125℃之间，持续十几分钟以上，能够实现较强的消杀效果，是比较理想的家庭灭菌家电。同样，洗碗机可通过高温水对餐具进行灭菌消毒，经过高热温水冲洗、漂洗等运行程序，杀灭活病菌可达99.9%以上。微波炉的工作温度高、微波穿透力强，可在极短时间内消灭餐具、毛巾、衣物上残留的细菌和病毒。需要提醒的是，口罩不能放在微波炉里加热，容易毁坏口罩结构，且金属条受热可能着火。

滚筒式洗衣机。外出后，很多人担心外衣上沾染病毒。从洗衣机类型来说，滚筒式洗衣机采用不锈钢内桶和耐高温材质，基本都设置了加热洗程序。如果洗衣机有烘干和热水洗的功能，建议根据衣物材质和洗涤模式，把温度调到60℃以上，先用高温洗涤，再运行烘干程序，可起到消毒作用。此外，建议洗衣机每个月进行一次自清洁运行，如果无自清洁程序，有加热装置的滚筒洗衣机，可以在默认程序下，将温度调到60℃或90℃，进行一次空转洗涤程序。

蒸汽挂烫机。很多家庭都有蒸汽挂烫机，却忽略了其杀灭细菌的重要作用。按照行业标准要求，合格产品的除菌率应不低于99.99%。蒸汽挂烫机工作温度在100℃~120℃之间，在去除衣物皱褶的同时，还可以有效杀灭细菌。同理，挂烫机也可用在钥匙、门把手、钱包、鼠标、遥控器等小物件或大物件的表面。使用时要往复慢速，运行轨迹要完全覆盖，不要有间隙。

空气净化器。部分空气净化器采用高效过滤（HEPA）的滤网，对于0.3微米以上的粒子净化率可达99.9%。新冠病毒的直径约为0.06~0.14微米，但主要附在体积较大的气溶胶上通过空气传播。因此，符合国家标准要求的空气净化器，一定程度上能拦截空气中漂浮的气溶胶。长期未用的空气净化器要更换滤网后再使用。更换滤网时戴好口罩、手套，谨防吸入、接触细菌等污染物；换下的旧滤网不要随意抛弃，特殊时期应作为有害垃圾处理；按照产品说明书，结合实际环境污染程度和使用时间，及时更换或清洗滤芯。当然，就算开了空气净化器，房间也要常通风。▲