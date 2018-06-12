中国老年保健医学研究会健康管理服务专业委员会在京成立

6月10日，中国老年保健医学研究会健康管理服务专业委员会成立大会暨中国老龄健康促进工程慢病防治健康科普宣教项目启动仪式在北京举行。

中国老龄健康促进工程慢病防治健康科普宣教项目正式启动

国家卫生健康委员会家庭司司长、中国老龄健康促进工程副主任王海东，中国老年保健医学研究会常务副会长兼秘书长张力涓，中国老年保健医学研究会副会长田文生，中国老年保健医学研究会常务副秘书长兼党支部副书记李斌、中国拥军优属基金会军旅企业家工作委员会主任滕安，中国保健协会食物营养与安全专业委员会名誉会长孙树侠，北京安贞医院脑卒中科博力杨教授，北京阜外医院临床药理中心主任医师顼志敏教授，首都医科大学卫生管理与教育学院景汇泉教授，中央民族大学体育系主任苏日塔拉图教授，上海上市公司协会秘书长钱衡等人共襄盛举,探讨健康行业老年健康管理服务之路的机遇与挑战，见证老年健康管理服务的未来发展。

会议伊始，中国老年保健医学研究会副会长田文生宣读分会成立批复并颁发分支机构登记证书，通过民主选举并经过总会批准产生了健康管理服务专业委员会首届领导班子。选举梅晓芳女士为中国老年保健医学研究会健康管理服务专业委员会会长，米珂、吴骐华、苏日塔拉图、刘清利、毕俊强、逯铠源、齐红英为副会长，刘兴超为副秘书长。按照研究会的章程规定，在研究会指导下组织开展工作，为我国老龄健康事业发展做出贡献。

中国老年保健医学研究会健康管理服务专业委员会会长梅晓芳介绍分会工作

新当选的健康管理服务专业委员会会长梅晓芳女士做分会工作介绍，梅会长介绍说，“中国老龄健康促进工程”是由原国家卫计委老龄工作领导小组办公室、家庭司、医政医管局支持开展的项目，以普及老龄健康生活、优化老龄健康服务、完善老龄健康保障、发展老龄健康产业为己任，以老龄人群的健康需求为导向，以“积极老龄观、健康老龄化、幸福老年人”为目标，以“治未病、调慢病、抗衰老”为重点，营造尊老、防老、健老、适老的社会环境，建设以老龄人群为中心的健康保障体系，共同促进社会服务能力和老龄人群健康水平的提高。

慢病防治健康科普教育项目作为“中国老龄健康促进工程”的子项目，旨在从体质、营养、运动、慢性病调理等多个方面向老年人群传播真实有效、有针对性、可操作性强的健康宣传与教育。提高老年群体的健康素质，使其能够运用科学的知识提高个人健康水平，实现老年群体“健康养老、快乐养老、幸福养老”的目标。中国老年保健医学研究会批准成立健康管理服务专业委员会，负责组织开展这个项目。健康管理服务专业委员会主要负责健康管理服务体系标准平台数据库制定、建立、培训、实施、论坛及项目的研发、推广、旅居养老、国际交流合作等。

中国老年保健医学研究会常务副会长兼秘书长张力涓致辞

中国老年保健医学研究会常务副会长兼秘书长张力涓代表总会致辞，张力涓常务副会长介绍说，中国老年保健医学研究会于1993年正式成立，是由国家卫生健康委主管的国家一级学会。研究会始终以老年健康为基础，深入开展老年医学学术研究，努力探索老年重大慢病防治，大力推进老年健康服务和老年健康产业发展，力图在“全方位、全过程、全周期”的范围内，切实维护好老年人群健康，提高其生活质量和生命质量。目前我国已快速进入老龄化，老年人群身体机能逐渐退化，很多老年人都患有慢性疾病，同时由于各方面的原因，我国居民特别是中老年人群的健康素养和健康意识还普遍较低。健康管理服务专业委员会确定了以推进“健康中国”为主线，以提高老年人群的生活质量和生命质量为着眼点和立足点。刚一成立，就同步启动了“慢病防治健康科普教育”项目，项目主要针对我国当前大多数老年人慢病患病特点和慢病防治需求，提供切实有效、系统科学的健康教育科普内容，明确老龄健康以预防保健为主、老年慢病以调理养生为主的保健管理观念。

最后，张力涓常务副会长对健康管理服务专业委员会提出以下几点希望：首先，在开展实际工作过程中，注重实效，贴近居民生活，多采取老年朋友喜闻乐见的方式和通俗易懂的语言；其次，在提高老年朋友健康意识的同时，积极引导大家加强自我保健，防范于未然。相信在梅晓芳教授的带领下，在分会全体同仁的共同努力下，健康管理服务专业委员会一定会快速成长成为中国老年保健医学研究会倡导积极老龄观，谋划健康老龄化，最终幸福老年人的骨干力量和核心力量。

国家卫生健康委员会家庭司司长王海东做重要指示

国家卫生健康委员会家庭司司长、中国老龄健康促进工程副主任王海东发表重要讲话，他强调，第一，要不忘初心。健康管理服务专业委员会是为广大老年人健康服务的，一切出发点落脚点都在这里，预防保健非常重要，我们的初衷是让老年人少得病、不得病、晚得病。古人有一句话“但愿世间人无病，哪怕架上药生尘”，这是我们的初衷，也是初心，希望我们能够坚持下去。第二，要科学专业。中国老年保健医学研究会是“中”字头的社会组织团体，这要求我们的工作行为和宣传内容一定是专业的，要给广大老年人一个正确的导向，给他们科学地全面性的知识。我国有很多老年人因为亲情缺失导致精神空虚，容易被营销人员过度推销保健品所迷惑，这就要求专业委员会的专家讲师团给予正确的宣教来避免和减少老年人上当的情况。第三，要不断创新。科普健康大讲堂非常好，宣传的方式要随着时代的发展与时俱进，用喜闻乐见的方式把科学的知识传授给大家。中国老年协会孙树侠教授鹤发童颜、声如洪钟，像“老顽童”一样的精神状态就是健康老龄化的标志。最后，王海东司长要求专业委员会在开展活动中要坚持遵纪守法，依法守规。

启动仪式过后，梅晓芳会长与日医集团北京居家养老服务有限公司董事长增田崇之先生分别代表健康管理服务专业委员会与日医学馆签署了战略培训合作协议，专家讲师团副团长宋芃、北京安贞医院脑卒中科博力杨教授，北京阜外医院临床药理中心主任医师顼志敏教授，首都医科大学卫生管理与教育学院景汇泉教授等分别被健康管理服务专业委员会聘请为中国老龄健康促进工程慢病防治健康科普宣教项目专家讲师团专家，共同开展慢病防治健康科普教育，探讨老龄人群健康管理服务的相关工作。

最后在专家主题演讲环节，北京阜外医院临床药理中心主任医师顼志敏教授做了主题为《科学保健、远离心脑血管病》，中央民族大学体育系主任苏日塔拉图教授做了主题为《慢病防治中个性化运动处方的制定》，安贞医院脑卒中科脑血管介入专家博力杨教授做了主题为《科学而理性的保护自己的心脑血管》的健康科普教育讲座。