张力涓：调动老年人运动积极性 老年运动健康要科学有效

人民网北京5月25日电 25日，中国老年保健医学研究会常务副会长张力涓做客由人民网·人民健康举办的2020全国两会“健康中国人”系列圆桌论坛。在主题为“共同探索全民健身发展之路”专场论坛上，张力涓提出，要调动老年人运动健康积极性，科学有效地保证老年人运动健康，更好地推动积极老龄观、健康老龄化。

在科学调动老年人运动健康的积极性方面，张力涓表示，需要做好老年人的健康教育工作，让老年人明白运动健身的重要性，保持积极乐观的生活态度。与此同时，也要让老年人对运动锻炼产生兴趣，最好能够聚集老年人一起锻炼，互相督促、互相提高，将适合老年人的各种运动交替进行，充分调动老年人锻炼的积极性。

老年人是一个特殊的群体，如何科学有效地保证老年人运动健康显得尤为重要，张力涓提出，老年人运动锻炼要符合科学性和有效性，以生物学的适应定律为指导，按照循序渐进的原则，制定适合老年人的个性化运动方案和健康计划。保障老年人的运动健康就是要做到持之以恒的基础上，引导帮助老年人选择适合自己机能的运动。教育老年人切勿争强好胜，挑战运动强度，并且给老年人进行跌倒的风险评估，积极引导老年人进行平衡能力的锻炼，减少跌倒的发生，更好地推动积极老龄观、健康老龄化，达到幸福老年人。