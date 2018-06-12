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胃食管反流病人饮食谨记“三忌三戒”

2018年06月12日10:09 来源：农民日报

火箭军总医院胃食管反流病科主任吴继敏临床研究发现，胃食管反流病病情容易反复，有很大原因是因为患者在饮食上不注意。因此，胃食管反流病人除了药物治疗外，在生活上须严格遵循“三忌三戒”原则。

忌油腻食品因为脂肪在胃里的排空速度慢，容易刺激胆囊收缩素的释放，从而导致食管下括约肌压力降低，此时，胃和十二指肠里的食物就容易反流至食管。

忌酸性食物胃食管反流患者对酸性食物的刺激比正常人敏感，即使正常人感知不到的酸刺激，都足以引起胃食管反流病患者的灼热症状。

忌食用刺激性食物咖啡、烟酒、巧克力、柠檬、番茄等以及辛辣生冷食品，甚至包括酸性饮料及可乐类饮料，病人都必须加以限制。

戒进食过多过快进食过多过快也是诱发胃食管反流的一个重要因素。早餐中餐七八分饱，晚餐五六分饱即可。

戒晚进餐和睡前进食晚餐要早吃；睡前2-3小时以内不能吃任何食物。

戒饮酒和吸烟白酒可刺激胃酸分泌亢进，并降低食管下括约肌的压力，增加其自发性松弛。烟龄与反流症状相关。每日吸烟、烟龄超过20年的吸烟者与烟龄不足1年的人相比，反流风险增加70%。

(责编：李轶群、许晓华)


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