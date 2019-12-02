巴雷特食管 小心癌变

首都医科大学宣武医院消化科主任 张 玫 □刘子雨

老张患有胃食管反流病，近3个月，他泛酸、胃部灼热的老毛病又犯了，医生建议他做个胃镜复查。拿到胃镜报告，他发现上面诊断有“Barrett食管”，不禁心头一紧，这是什么意思？

Barrett食管是指食管下段的鳞状上皮被柱状上皮覆盖。因为英国人Barrett首先报道而得名，中文翻译为巴雷特食管。

巴雷特食管的病因至今尚不明确。有研究认为这是一种获得性疾病，与胃食管反流性疾病有关。由于食管下段长期暴露于酸性溶液、胃酶和胆汁中，造成食管黏膜的炎症和破坏，导致耐酸的柱状上皮逐渐替代了鳞状上皮。

巴雷特食管患者常合并胃食管反流，所以患者的症状主要由胃食管反流及其伴随病变引起。最常见的症状为泛酸、胃灼热，其次为胸骨后疼痛和上腹痛。

据估算，巴雷特食管患者发生食管腺癌的风险较正常人群高20倍。80%的食管腺癌发生在巴雷特食管的基础上，因此被称为巴雷特食管腺癌。所以多数指南认为，这类患者应定期复查内镜，从而预防肿瘤发生或在早期进行治疗。

已经发现巴雷特食管的患者，不用过于紧张，应注意改善生活方式：少食多餐，减轻胃膨胀，减少食物残留；进食后慢走或端坐30分钟左右，以促进胃排空，进食后不要低头、弯腰、下蹲、举重物等；适当进行体育锻炼；保持良好心态；严格戒烟禁酒；避免食用巧克力、咖啡、浓茶等，忌葱、蒜、辣椒等刺激食管黏膜的辛辣食物；睡前3~4小时不要进食。如果晚上易泛酸，最好在睡眠时把床头抬高10~20厘米。患者要定期复查，如有特殊症状应及时就诊，必要时还应吃药。▲