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艾叶香囊防感冒

湖北省远安县中医院主任医师 胡献国

2018年06月12日08:51 来源：人民网-生命时报

传说每年农历五月五日午时，所有的妖魔鬼怪都要出来活动觅食，危害生灵。观世音菩萨托梦给人们，说妖魔鬼怪最怕金属、香气，只要带上这类物品，就能辟邪。时间久了，就渐渐演变为今天的香袋。

根据中医辨证施治的原理，选择适当的、具有香味的中药研为细末，通过药物挥发时的芳香作用、治疗作用，就可预防和治疗疾病。现代医学研究也证明，药物之所以有芳香气味，是由于其含有大量挥发油，具有抗菌、抗病毒等作用。

推荐一款端午常用的香袋配方：取艾叶、苍术、藿香、川芎、白芷、黄芪各5克，研碎，装入用布缝成的小袋中即成。佩带于胸前，每月换药1次，有芳香健脾、补肺益气的功效，老年人、小孩常佩带可预防反复感冒。现代研究表明，香袋中的药物散发出来的芳香气味能够刺激鼻黏膜，使鼻黏膜上的抗体——分泌型免疫球蛋白A的含量提高。这使得病毒在鼻黏膜及呼吸道黏膜上不易存活，从而使人们患感冒的机会大大降低。也就是说，香袋可以提高人体局部的抗病能力。

(责编：李轶群、杨迪)


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