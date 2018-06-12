同学聚会狂饮险丧命 抢救八小时转危为安

日前，家住河源的邓先生来惠州参加初中同学30周年聚会。旧友相聚，邓先生和同学们喝起了60度的自酿白酒。邓先生不记得自己究竟喝了多少杯，饭局还没结束，大家便已微醺，不胜酒力的邓先生更是钻到桌底剧烈呕吐。

正当大家笑话他“酒量没长进”时，有细心的同学发现邓先生脸色发黑、神志不清，最后竟出现心跳骤停。于是，其中一位接受过心肺复苏术培训的同学立即对他进行了胸外心脏按压并清理口腔污物，两分钟后，邓先生面色转红润，心跳恢复，随即被送往惠州市中心人民医院。

通过市中心人民医院急救中心危重患者绿色通道，邓先生被直接收治到急诊重症病区（EICU）。

据悉，邓先生今年已年过40，是家中的顶梁柱。家属都在河源，无法第一时间赶到医院。

当时的情况已经不容乐观了。“患者深昏迷，瞳孔散大，严重低血压、心率极快，存在急性酒精中毒、中毒性休克以及缺血缺氧性脑病，立即补液抗休克，气管插管，保证通气功能和氧输送……”EICU主任乐胜接诊后，立即安排紧急抢救。

然而，气管插管、机械通气、动静脉穿刺等操作均需要家属签署同意书。面对这一情况，乐胜当即表态，“救人要紧，生命第一。”

在场医护人员回忆，当时邓先生的衣物上都是呕吐物，口腔里还时不时涌出污物，全身散发着浓烈的酒精味和食物的酸臭味。在场的所有医护都忍着刺鼻气味各司其职：护士们仔细清洁患者身体，换上干净的病号服；主治医师蔡雪对患者行深静脉穿刺置管，开通了第一条生命通道，保证药物快速进入患者体内；副主任展思东行气管插管，开通了难度更大的第二条生命通道，保障患者呼吸。

随后，检验科发回的报告显示，邓先生的主要病症为代谢性酸中毒。与此同时，邓先生病情仍在持续恶化：心率极快，高达160次/分，快速补液、泵入大剂量的升压药后血压仍难以维持。据了解，如此严重的急性酒精中毒临床上甚为少见，抢救成功率也是极低。

眼看着这位年仅40余岁的家庭顶梁柱危在旦夕，乐胜在患者家属仍未赶到医院的情况下，决定立即行血液透析，纠正酸中毒，加快毒素排出。

惠州市中心人民医院EICU相关负责人介绍，血液透析其实是个艰难的决定，因为在血压难以维持的情况下做血液透析，有可能因低血压休克再次出现心跳骤停；但是不做血液透析，毒素不能有效排除，休克还会继续加重。

血液透析并上呼吸机后，患者又出现新状况——吸痰时气管插管内竟然有饭粒。与此同时，邓先生的呼吸情况也在恶化——呼吸机频繁报警，提示气道压力增高。这就意味着，邓先生的肺里可能吸入了异物。于是，医生立即安排纤维支气管镜治疗，发现邓先生的肺里有大量的食物残渣、饭粒、青菜碎，清晰可辨，最终历经约60分钟的肺泡灌洗术，邓先生的气道压力才降下来，指脉氧直线上升，恢复到理想水平。

经历整整8个小时的抢救后，邓先生的血压逐渐稳定住了，心率慢了下来。在入院后的第12个小时，邓先生奇迹般地苏醒过来。此刻的他全然不知自己经历了一场生死劫难。闻讯赶来的家属通过探视视频看到他在医护的全力救护下死里逃生后，忍不住流下了泪水。他的家属一再对EICU的医护表达感激。

3天后，邓先生转出重症监护室，回到河源当地医院继续康复治疗。