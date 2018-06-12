大米，学名粳米，别名白米、粳粟米、稻米、硬米，在中国作为食物已有2000多年的历史，药用首载于《名医别录》，其功效为“主益气，止烦，止泄。”粳米药性平和，味道甘甜，主归脾、胃、肺经，具有补气生津，健脾止泻的功效，主治肺脾气虚之神疲体倦、食少纳呆、便溏腹泻、心烦口渴之症。现代研究也证实，粳米含有人体必需的淀粉、蛋白质、脂肪、维生素B1、烟酸、维生素C及钙、铁等多种营养成分，因此，不但具有食用价值，亦是中医临床处方及体质虚弱和病后调理多用之品。

夏季是一年中最热的季节，雨水较多，湿热合邪，令人感到诸多不适，如身热汗多、口渴心烦、胸口闷、腹部胀满、食欲不振等，有人甚至有肚子痛、呕吐、拉稀等症状，炒米清热祛湿、健脾益气，可有效缓解上述症状。此方出自《温热经纬》的清暑益气汤，其中即用粳米（15克）作为使药，可以健脾益气、益胃和中，加强清暑益气之效，如需加强其健脾祛湿之效，则炒用为宜。

炒米即将大米放入炒锅中，以小火慢慢炒至表面微黄或较原色稍深，能够闻到米香即可，可使其酥脆，易于煎出有效物质，其产生的焦香气，可增强健脾消食作用，而且燥性增强，更有利于除湿止泻。《本草纲目》记载：“炒米汤：益胃除湿。”日常可配伍清热养阴，健脾益气之品制作粥汤、药茶等进行调补。

需要注意的是，炒大米燥性相对较强，吃得太多、太频繁容易使人口唇干燥、产生内热，因此，阴虚内热、津液不足的人，即五心烦热，容易口燥咽干的人不宜长期服用。