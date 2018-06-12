广东省名中医支招颈椎病防治：不可盲目接受按摩

如今，颈椎病和肩周炎成为不少上班族的共同问题，很多人在肩颈不舒服时都习惯到推拿中心接受按摩推拿，然而，惠州市中心人民医院中医科主任、主任中医师钟启腾对此表示，按摩推拿不当有可能对人体造成更大伤害。据悉，近日上海就有一名27岁男子接受按摩后身亡，鉴定结果显示：按摩其颈部错位，引发脑梗塞，致中枢神经功能障碍而死。

作为广东省名中医、惠州市名中医，钟启腾对颈椎病等疾病有着多年的诊治经验。他介绍道，颈椎病就是颈椎的骨质、椎间隙、韧带、肌肉发生病变，进而压迫、牵引刺激脊髓、脊神经、血管、植物神经从而出现复杂多样的症状。虽然是常见病，但它的影响和危害也不容小觑：颈背疼痛、上肢无力、手指发麻甚至视物模糊、吞咽困难等，严重者可致瘫痪。

据了解，除了不正确的坐姿、站姿、卧姿以及长时间保持同一姿势会诱发颈椎病，风寒、潮湿的侵袭，也会影响局部血液循环，加速组织变性。因此，舞蹈家、长途司机、焊工、办公室人员等职业者就属于颈椎病高发群体。

针对颈椎病高发群体，钟启腾推荐了3种内服外用的治疗方案。

首先是内服方。颈椎病患者可用采用羌活、威灵仙、延胡索、龙胆草、胆南星、白芷、桃仁、川芎、白芥子、白芍、桑枝、葛根、蜈蚣、乳香、没药等中药按1：1的比例配成的制剂，连服7天。钟启腾介绍，这一药方灵活地将祛湿通络、祛风化痰、除痹止痛药物相结合，达到减缓韧带、肌肉病变相应症状的功效。

此外，党参、黄芪、当归、莲子、山药、枸杞子、熟地、麦冬等常见中药材也可用于颈椎病治疗。钟启腾指出，此方主要以健脾益气为主，与1号方交替使用，既可通络止痛，又可护益正气，建议用药前先请专业医师辨证治疗。

贴敷疗法也是治疗颈椎病的常用方法。钟启腾表示，可采用行气散瘀、温经散寒、舒筋活络或清热解毒等不同作用的中药制成不同的剂型，如贴敷、喷药等，外用于颈椎病患者的有关部位。

推拿针灸也是较为常见的有效方法。据介绍，推拿和整复手法的治疗是通过缓解颈肩肌群的紧张及痉挛，恢复颈椎正常位置和活动，松解神经根及软组织粘连来缓解症状。针灸疗法则针对不同类型的颈椎病，通过不同手法与穴位来达到治疗目的。钟启腾提醒，以上方法一定要在正规的机构、由专业的人员操作。

南方日报记者 廖钰娴

■知多D

预防颈椎病从睡眠开始

中医讲究治未病，那么，从中医的角度应如何预防颈椎病呢？钟启腾介绍了以下3种方法：

一、选对枕头

可以以自身枕骨粗隆至第七颈椎直线距离为直径做一个长约45cm的圆柱形布袋，内充90%决明子作为颈枕，代替常见枕头。此颈枕可利用牵引力，保护颈椎生理弯曲，尤其适合颈椎反弓、生理曲度变直、颈椎间盘突出等患者。

二、常做颈椎保健操

1. 预备姿势：身体挺直站立，昂下颚、挺胸、收腹。两腿直立两脚尖朝前。

2. 左右旋转：取坐位或是站位。双手叉腰，头轮流向左、右旋转。动作要缓慢。当旋转到最大限度时，停留3-5秒钟。使肌肉和韧带等组织受到充分的牵拉，左右各旋转10次。

3. 提颈缩颈：取站位，肩部自然向上提，同时颈部向下缩，停留3—5秒，再自行放松，重复10次。

4. 环绕颈项：取站位，颈放松，呼吸自然，缓慢转动头部，顺时针与逆时针方向交替进行重复10次。患者站位，两手叉腰，头部向左侧偏，再向右侧偏，动作要缓慢，幅度勿过大，重复20次。

5. 前后活动颈部：取站位，两手叉腰，头尽量向前屈，低头看地。再仰头看天，头尽量后仰，动作缓慢。

三、坚持全颈椎灵活度锻炼

1. 缩颈：头部放正，背部挺直保持下颌与眼为一平面。维持3秒钟，重复10次。

2. 上斜方肌伸展：轻轻地用手扶住对侧头，同时另一侧手在背部伸展。维持3秒钟，重复10次。

3. 上颈曲伸：通过点头动作轻微曲伸上颈。尽力使颈伸长，维持3秒钟，重复10次。

4. 曲颈：头向前弯曲，再回到开始位置。维持3秒钟，重复10次。

5. 伸展颈部：头部向后弯曲，然后回到开始部位。维持3秒钟，重复10次。