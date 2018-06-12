女性私处搔痒，应当避食生冷

夏季是女性私处搔痒最常发生的季节，造成私处搔痒的原因很多，包括阴道过度清洗、穿过紧的裤子、骨盆腔循环不佳和环境潮湿等。但中医认为，其中湿占的比例最大，不管是寒湿体质或是湿热体质，都有可能会造成女性私处感染。

若是阴道长期处于湿热环境下，自然容易变成细菌繁殖的温床，引发细菌感染、搔痒、飘散异味、分泌物增多的窘况发生。若未加以调理、改善，恐难逃反复感染。

有许多女性有泌尿道感染问题时，习惯以肥皂、清洁液来清洗私处，希望借此缓解不适，但其实这样的方式会改变阴道PH值，杀死原先存在的好菌，使霉菌更加滋长，让感染情形更加严重。

女性日常饮食要少吃生冷食物。经常过度食用凉性、生冷食物，容易阻碍子宫的血液循环，导致气血循环不畅，产生子宫肌瘤或是子宫内膜异位等病变。有泌尿道感染问题的女性，饮食中应避开生鱼片、冰饮、冰棒等生冷及凉性食物，例如瓜类、白菜、白萝卜等食物。

另外，女性也要保持下身干爽，因为卫生习惯不佳、贴身衣物过度潮湿、下半身衣物太过紧身等不正确的生活习惯，都容易使女性私密部位处于闷热、不透气的状态下，易滋生细菌，使阴道感染、白带增多等问题接连而来，不可不慎。（曹淑芬）